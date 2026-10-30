Ex numero 2 al mondo, allenatore già considerato da Jannik è stato operato al cuore per una aritmia, ama l'hockey e le sue figlie gemelle

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per rendere la proporzione dei volumi di ricerca sulla cittadina svedese, quando si digita Filipstad il piccolo centro viene associato dal motore di ricerca al tennis e a Magnus Norman, ex tennista professionista nonché papabile successore in qualità di supercoach a Darren Cahill. Allenatore di fenomeni tennistici quali Stan Wawrinka e Robin Söderling vanta un passato da numero 2 della classifica ATP nel 2000. Finalista al Roland Garros e vincitore degli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver deciso di abbandonare i campi da giocatore ha intrapreso con successo il nuovo percorso che lo conduce oggi a Montecarlo da Jannik Sinner, appunto.

L’incontro tra Norman e Sinner a Montecarlo, rumors

Dell’incontro, propedeutico all’annuncio assai atteso, non si sa ancora nulla. Sono indiscrezioni, appunti sparsi di un futuro prossimo per Sinner che vorrebbe e potrebbe rientrare per il Six Kings Slam con gli oneri e i dubbi che si accompagnano oggi a questa possibilità. Il campione azzurro è fermo dalla vittoria di Wimbledon. Potrebbe tornare, sì. Ma forse a cambiare nettamente sarò il suo staff, il team di allenatori che si è consolidato con Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Qualora Norman dovesse arrivare, allora cambierà tanto.

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Oggi lo svedese ha 50 anni e, secondo il Times, dal 2027 sarà il nuovo allenatore di Jannik prendendo il posto di Cahill il quale aveva già chiesto più tempo. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma la scelta sarebbe dettata dai risultati che Norman ha centrato con Stan Wawrinka: tre titoli dello Slam mentre Robin Söderling è arrivato a due finali del Roland Garros.

Ex numero 2 della classifica ATP

Magnus è un tipo educato dalla vita alla resilienza a cui lo sport ha conferito anche una certa disciplina: un intervento al cuore, l’allergia ai pollini non proprio rassicurante qualche intoppo fisico (noto quello all’anca) lo hanno indotto a mollare il tennis a 27 anni. Nella sua storia figura un ritorno al cammino e alle competizioni quasi inatteso, dopo diversi problemi in particolare l’ultimo e decisivo all’anca: Ironman, a dimostrazione che si può fare tutto, se lo si vuole.

Ma prima di affrontare questo capitolo va detto che Norman è stato un giocatore destrorso di raro talento, dal dritto poderoso e un ottimo rovescio a due mani che lo hanno aiutato a centrare la piazza numero 2 del ranking e ben 12 titoli in carriera tra cui Roma.

ANSA

Ha sofferto di un’aritmia cardiaca che ha richiesto un intervento chirurgico nel 1998, da cui si è completamente ripreso. Da lì in poi qualche problema come l’anca fino al ritiro nel 2004. Ama l’hockey a tal punto da aver organizzato nel 2000 una partita di hockey di beneficenza tra golfisti e tennisti svedesi, il cui ricavato è andato alla Fondazione per la lotta contro il cancro infantile.

La vita privata

Norman oggi vive con la compagna Jessica Wahlgren, ha due figlie gemelle (Elin ed Estelle) nate dal precedente matrimonio con Linda Dagh. Proprio nel suo ruolo di padre ha scoperto la paura vera, quando una delle sue figlie ha avuto una grave reazione allergica agli anacardi nonostante l’attenzione puntuale a ciò che entrasse in casa per una allergia, nota stavolta, ai derivati del latte. L’esperienza, e il terrore, hanno innescato un processo che dalla giusta distanza ha condotto a una lodevole idea per comunicare e prevenire: la fondazione di “Race 4 kids with allergies”, una iniziativa per sensibilizzare sulle allergie e la necessità di vivere consapevoli e preparati.

Il precedente del 2022

Tornando a Sinner, il suo nome era già stato sondato quando separatosi da Riccardo Piatti, si incominciò a studiare la soluzione più congeniale al campione altoatesino. Il nome di Sinner non è nuovo nella sua storia. Nel febbraio 2022, dopo la separazione dallo storico coach, Norman era dato per certo nello staff ma Vagnozzi e, pochi mesi dopo, Cahill, ebbero la meglio anche su di lui e su Maria Sharapova. Ora, secondo il Times, entrerà nel team a dicembre per preparare il 2027 anno del grande ritorno. Sempre che non si sommi questo scenario ad altre novità.