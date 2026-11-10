La giornalista e conduttrice è figlia di Xavier Jacobelli, giornalista e direttore di Tuttosport. Conduttrice e bordocampista, è una delle giornaliste più seguite sui social

La presenza a Milano di Jannik Sinner parrebbe accertata, ma discreta per via della delicatezza delle implicazioni che ciò comporta. La motivazione principale va riportata alle condizioni del suo ginocchio, che costituisce ancora oggi un limite con i fastidi che derivano dal dolore provocato. Laila Hasanovic è lontana. Celebra il suo compleanno con le persone migliori mentre il campione altoatesino è in Italia per un evento e anche per valutare, con i migliori specialisti, se e come procedere. Proprio nel capoluogo lombardo sarebbe stata avvistata nello stesso albergo dove alloggia Jannik di solito per le sue trasferte milanesi anche la conduttrice e giornalista Marialuisa Jacobelli, figlia del celebre direttore Xavier. Accostamento sui social, quesiti e domande che non trovano riscontro da parte di nessuno dei due protagonisti di questa indiscrezione.

Chi è Marialuisa Jacobelli e i rumors su Sinner

Mentre sul presente e il percorso di Sinner vi sono incognite soprattutto legate al suo rientro, come il problema al ginocchio può indurre a ritenere, sulla conduttrice televisiva non vi è la medesima attenzione pur essendo una figura seguita e apprezzata sulle piattaforme digitali. Marialuisa Jacobelli, classe 1994, è giornalista sportiva e conduttrice televisiva, gode di un seguito importante sui social: su Instagram vanta quasi 5 milioni di follower. Inevitabile l’impatto di simili rumors, ma approfondiamo. Le sue storie su IG avrebbero scatenato i sospetti, pur non includendo alcuna posa esplicita con il campione altoatesino, anch’egli a Milano per ragioni professionali e i consueti controlli al ginocchio.

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Jacobelli ha un passato televisivo importante: dagli esordi a Sportitalia ben presto è passata a prestare la sua immagine a DAZN che ha optato per la giornalista e bordocampista per qualche stagione fino al suo passaggio a Sportmediaset.

Gli esordi di Marialuisa Jacobelli

Prima di dedicarsi al giornalismo, Marialuisa Jacobelli è stata tra le protagoniste, ai suoi albori televisivi, di Temptation Island, in qualità di tentatrice. Era il 2020 e una giovane Marialuisa esordiva sulle reti Mediaset, in uno dei prodotti più vincenti della scuderia Fascino e della geniale Maria De Filippi: un ruolo assai distante da quello odierno, ma che allora consolidò la sua versatilità e la lanciò definitivamente sul piccolo schermo.

Da quel ruolo è stato un crescendo, pur avendo intrapreso un percorso legato al giornalismo sportivo più netto e continuativo a dimostrazione dell’interesse maturato, rimanendo nella tradizione di famiglia. Marialuisa, infatti, è la figlia di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport e opinionista televisivo.

Il debutto a Telelombardia e Topcalcio24

Nata a Bergamo il 23 gennaio 1992, Jacobelli ha intrapreso la carriera di modella prima di avvicinarsi a ruoli più strutturati, sul versante televisivo: nel 2017 è nel programma Direttacalcio di Topcalcio24, un’opportunità che la vede in una veste professionale che gestisce parallelamente alla collaborazione con il programma ‘Qui studio a voi stadio’ in onda su Telelombardia.

Il passaggio in Rai e a DAZN

La sua esperienza nelle televisioni locali, una grande scuola per quanto riguarda il giornalismo televisivo, la proiettano verso obiettivi più ambiziosi. Poco dopo quelle esperienze, Marialuisa viene chiamata a partecipare a Calcio&Mercato di Rai Due e Rai Sport, e nel 2019 fa la sua apparizione a Quelli che…la serie B, su Rai Due.

L’avvento di DAZN, la piattaforma digitale che vanta i diritti di tutta la Serie A, la proietta in una realtà nuova ma dinamica e di supporto nella sua carriera televisiva, notorietà confermata anche dai social sui quali Jacobelli vanta più di 4,8 milioni di followers complice l’approdo a Sportmediaset che ha accresciuta la sua popolarità, senza dubbio.

Vittima di stalking da parte dell’ex

Nel passato della giornalista e conduttrice c’è un evento doloroso, con annessi rivolti giudiziari che ha deciso di rendere pubblico per sostenere quanti e quante, come vissuto dalla bordocampista, hanno affrontato e subito stalking da parte di un ex. Lo stalker di Marialuisa Jacobelli è stato condannato a 2 anni e 4 mesi. L’uomo, il 52enne monegasco Francesco Angelini, era finito in carcere dopo la denuncia della giornalista. Per l’uomo, che per qualche mese si è sottoposto a terapie comportamentali e psicologiche in una clinica specializzata e che ha risarcito la sua vittima, è arrivata la sentenza. Nel dicembre 2022, l’agenzia ANSA riporta la sua condanna, con rito abbreviato. La donna, con cui aveva avuto una breve relazione, aveva trovato il coraggio di denunciare il “clima di terrore” in cui lui l’avrebbe costretta a vivere, tra minacce, violenze fisiche e psicologiche, che l’avevano portata anche a cambiare abitazione. Con la sentenza sono state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche, oltre a quella per aver risarcito il danno, versando una cifra alla vittima.