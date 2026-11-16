La compagna da molti anni del tennista azzurro in campo a Torino è molto discreta e riservata, ha scelto il suo percorso e ha realizzato un primo, importante obiettivo. Chi è e che cosa sappiamo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’ultima apparizione pubblica di Flavio Cobolli e di Matilde Galli, in una calda serata romana, risale alla Festa del Cinema di Roma. A Torino deve l’ingresso, comunque vada, nell’elite del tennis mondiale all’Inalpi Arena, il punto più alto nella sua carriera da pro fino a questo momento. Rispetto all’inizio della stagione, il crescendo di vittorie che ha inanellato è conseguenza di un cambio passo che si deve più alla stabilità emotiva ed affettiva che lo stesso Cobo ha rimarcato. Anche alle Nitto ATP Finals, Flavio è con suo padre Stefano ma non è assolutamente da escludere che possa arrivare a tifare per lui anche la fidanzata Matilde Galli. Lontana dai riflettori e dalle logiche dello spettacolo, la compagna del tennista romano coltiva ambizioni distanti dal mondo dello sport e del tennis, pur essendo da anni nella vita privata.

Chi è Matilde Galli, la fidanzata di Cobolli

A settembre, Matilde Galli ha conseguito la laurea festeggiata con le persone a lei più care e vicine a rimarcare l’importanza di un obiettivo personale e formativo centrale per i prossimi obiettivi che si intravedono nel suo futuro. Lo stesso Cobolli non ha mancato l’appuntamento e ha incastrato i suoi impegni per essere presente a Roma, in quei giorni così centrali.

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In una recente intervista rilasciata a fine aprile all’ATP Tour, Flavio si era esposto fornendo ulteriori dettagli sul suo rapporto affettivo più importante che ha sempre difeso e protetto. Oltre a qualche rara foto sui social assieme, sul proprio account su Instagram, non aveva mai approfondito con informazioni così specifiche la sua relazione con Matilde, nata quando aveva poco più di 18 anni.

“L’ho conosciuta quando non ero nessuno”, ha spiegato Cobolli. E ha aggiunto: “L’ho incontrata quando avevo 18 anni, ero oltre il millesimo posto nel ranking mondiale e stiamo ancora insieme. Credo quindi che abbiamo trovato qualcosa che, evidentemente, funziona”. Flavio ha incontrato Matilde durante la festa di compleanno del suo migliore amico. Da allora sono rimasti vicini, una coppia che è cresciuta assieme come ha specificato lo stesso tennista azzurro e che lo supporta nella sua carriera sportiva, pur conciliando gli impegni di studio con quelli derivanti da tornei e crescenti impegni sul versante degli sponsor per il fidanzato. Proprio uno scatto di Matilde, al suo compleanno, con accanto un Flavio giovanissimo sembra confermare un’unione longeva e iniziata quando entrambi erano poco più che adolescenti.

Gli studi universitari e l’ambizione di Matilde

Secondo le informazioni emerse dalla stessa intervista, Matilde ha portato avanti il proprio percorso di studi mentre il compagno era impegnato nei tornei in giro per il mondo. Spesso lo segue, come accaduto quando lo stesso Cobolli ha specificato che proprio la sua presenza lo ha aiutato ad uscire da un impasse importante, dopo aver perso quattro incontri su cinque.

La coppia ha trovato nel sostegno reciproco, la chiave fondamentale per rimanere uniti pur senza interferire nei piani uno dell’altra. Cobolli è una stella del circuito e tra i finalisti dell’edizione di questo 2026 delle Nitto ATP Finals.

Galli ha concluso il percorso universitario per diventare responsabile sanitario di un ospedale, nel settembre scorso e potrebbe proseguire per specializzarsi e ottenere ulteriori titoli utili sul piano professionale.

“Quando è nervosa [perché studia per un esame], cerco di essere gentile con lei e di aiutarla a rendere la vita più facile. Ma non è facile quando sei sempre in tour, con la pressione ovunque e un’ulteriore pressione a casa. Non è facile”, ha detto Cobolli. “Ma penso che stiamo andando bene. Abbiamo un ottimo rapporto”. Al contrario di alcuni tennisti si spostano in compagnia dei loro partner, Galli è spesso a casa per concentrarsi sugli studi.

Una scelta che va annotata a margine, nella giusta prospettiva perché simili valutazioni sono espressione di una normalizzazione e di un rispetto della propria ambizione, della propria individualità e di riflesso dell’identità che una giovane professionista sta costruendo in ambito lavorativo.

Il ritmo giusto

“Penso che abbiamo trovato il ritmo giusto”, ha detto Cobolli. “Ma ovviamente, vorrei vederla più spesso di adesso e vederla più spesso ai tornei con me. Però credo che il suo primo obiettivo sia finire gli studi e poi vedremo, dopo l’università, se potrà venire più spesso di adesso.”

“Il mio sogno più grande è vederla felice in quello che fa”, ha detto Flavio. “La famiglia è importantissima perché ci permette di trascorrere del tempo di qualità, facendo tante cose che normalmente non potremmo fare. Quindi il mio sogno è di passare più tempo con lei e vederla felice in qualsiasi cosa faccia.”

“La amo molto, e credo che anche lei mi ami”, ha ammesso. “Siamo molto giovani, ma abbiamo già una grande esperienza di vita e di coppia, tanto da poter dire che è lei la persona con cui voglio passare tutta la vita”.

“È difficile perché non ci vediamo molto durante l’anno, dato che lei studia e io vivo la mia vita [da tennista]. È dura perché vorresti sempre vederla, ma non è possibile. E cerchiamo sempre di trovare un modo per stare insieme [anche quando siamo lontani]”.

La sua presenza-assenza a Parigi

Le foto di Martina Galli in eventi tennistici, tra gli spalti, sono rare: a parte la già citata Festa del Cinema di Roma, la Coppa Davis, la sua presenza è stata notata anche durante il torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, quando Cobolli, sconfitto in finale da Ben Shelton, ha scherzato pubblicamente con lei durante la premiazione, regalando ai tifosi uno dei rari momenti in cui la coppia ha mostrato la propria complicità davanti alle telecamere. Famiglia romana, alquanto nota, la sua discrezione è abbinata a una costante concentrazione a un obiettivo difficile, indubbiamente, il che le impone periodi di notevole attenzione verso gli studi e quel che la attende oggi che quel primo step è concluso.

Durante la cerimonia di premiazione di quel torneo – tornando a quel che Flavio ha condiviso – il tennista romano classe 2002 ha scherzato sulla presenza di Matilde in tribuna. Dopo averla ringraziata per il sostegno, ha aggiunto ironicamente una frase del tipo: “La prossima volta te ne resti a casa”, ha ironizzato per sdrammatizzare la sconfitta subita. Chissà non compaia tra gli spalti a Torino, magari con accanto Edoardo Bove, in attesa di Flavio…