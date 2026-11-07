Una scelta di carriera azzardata, cinque gol e una chiamata inattesa: la storia di Simone Lontani racconta un modo diverso, ma premiante, di arrivare in alto.

Quella di Simone Lontani non è la solita storia del giovane talento cresciuto in una big e lanciato verso la prima squadra. Lontani ha preferito cambiare strada quando il Milan gli prospettava un’altra stagione in Primavera. Una decisione che poteva sembrare un azzardo, ma che oggi, dopo aver trovato spazio tra i professionisti con il Parma, lo ha ripagato con la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini.

Chi è Simone Lontani: l’attaccante che non vive solo per il gol

Destro, alto 181 centimetri, Lontani nasce come seconda punta, ma può essere impiegato anche da esterno sinistro o da centravanti. La sua qualità non si esaurisce nella finalizzazione: sa attaccare gli spazi, dialogare con i compagni e creare situazioni pericolose anche partendo da posizioni più arretrate.

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A colpire è soprattutto la personalità mostrata nei primi mesi tra i professionisti. Il suo ex allenatore ai tempi del Cesena, Luca Locatelli, in un’intervista a Europacalcio.it, ne ha sottolineato la mentalità in un, descrivendolo come “un ragazzo con una maturità che non è facile trovare in tutti i suoi coetanei”.

Un giudizio che si lega bene alla scelta estiva: Lontani non ha cercato la strada più comoda, ma quella che gli permettesse di accelerare la crescita.

Dal Milan al Parma: il coraggio di dire no a una big

Nato a Cesena, classe 2008, per Simone Lontani, prima dei riflettori della Serie A, c’era il Bagno Paradiso 25 di Gatteo Mare, lo stabilimento balneare gestito dal padre Eros. Proprio lì ha trascorso parte della sua infanzia, palleggiando sul litorale romagnolo e coltivando una passione destinata a diventare un lavoro.

Passando per il settore giovanile del Cesena, a 14 anni è arrivata la chiamata del Milan, dove si è messo in evidenza con 16 gol in una stagione nell’Under 17 e un’altra annata in doppia cifra con la Primavera.

Nell’estate 2026, però, il percorso si è interrotto. Il Milan gli avrebbe proposto di restare un’altra stagione in Primavera, mentre Simone si sentiva pronto per il salto tra i professionisti. Il Parma ha colto l’occasione, assicurandoselo a parametro zero e firmando con lui un contratto fino al 2030.

Non un rifiuto nei confronti del Milan in quanto tale, dunque, ma la scelta di non aspettare un’opportunità che Lontani voleva conquistarsi subito sul campo.

Cinque gol e un record con il Parma

La scommessa della squadra emiliana ha iniziato a ripagare rapidamente. Lontani, nella sua prima stagione ne calcio dei grandi, ha segnato cinque reti nelle sue prime undici partite ufficiali: doppietta in Coppa Italia contro il Catania e gol in campionato contro Monza, Lazio e Atalanta.

Proprio la rete contro i bergamaschi, arrivata nel successo per 3-0, ha attirato ulteriore attenzione: un tunnel a Pasalic e una conclusione precisa per battere Carnesecchi.

Con tre centri in Serie A è diventato il più giovane calciatore nella storia del Parma a raggiungere questo traguardo, a 18 anni e 288 giorni. Numeri importanti, soprattutto considerando che non è sempre partito titolare: il suo impatto è stato quello di un ragazzo capace di trasformare le occasioni in minuti e responsabilità.

I banchi di scuola e la mentalità di Lontani

In un’intervista realizzata dai Gialloblu Youth Reporter, Lontani ha raccontato un aspetto particolare del proprio approccio alle partite: “più che l’ansia, sento la responsabilità di ripagare le persone che vengono allo stadio per sostenerci”.

Una risposta che lascia intravedere una mentalità già orientata al professionismo, nella quale il rapporto con il pubblico e la consapevolezza del proprio ruolo hanno un peso importante.

C’è un dettaglio che rende ancora più particolare la crescita di Lontani: nonostante le prime soddisfazioni nel calcio professionistico, il diciottenne continua a fare i conti con la quotidianità di uno studente. Dopo la partita contro l’Atalanta, infatti, è tornato regolarmente a scuola.

Da una parte i gol in Serie A e l’attenzione della Nazionale, dall’altra le lezioni e la maturità da preparare: due dimensioni che convivono nella vita di un ragazzo che sta bruciando le tappe, senza aver ancora concluso il proprio percorso da adolescente.

La chiamata di Mancini e poi l’Under 19

Il 5 novembre Roberto Mancini lo ha inserito per la prima volta tra i convocati della Nazionale maggiore per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Una chiamata significativa, ma da contestualizzare: Lontani resterà nel gruppo azzurro soltanto per i primi giorni del raduno, prima di aggregarsi all’Under 19, impegnata nelle qualificazioni europee.

Non si tratta quindi di un debutto già programmato, né della certezza di un posto tra i grandi. È però un’occasione preziosa per farsi osservare da vicino dal commissario tecnico e soprattutto è la conferma che il percorso scelto in estate sta producendo risultati.

Il Milan resta una tappa importante della sua formazione, ma oggi è il Parma a offrirgli il palcoscenico più importante. La Nazionale, intanto, ha iniziato a prendere appunti.