Il futuro sposo della tennista russa è al suo fianco da qualche tempo dopo essere stato avvistato in alcuni tornei con Anna e la sua cagnolina

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La presenza di Jannik Sinner, attorniato dal suo entourage ma non dalla enigmatica Laila Hasanovic a Torino, evoca intrecci e incroci recenti. Eventi, sponsor, avvistamenti passati e nuovi incontri su cui il livello di discrezione è comprensibile e umano. Nelle medesime ore in cui Jannik partecipa a importanti appuntamenti, legati alle Nitto ATP Finals fuori dal campo, la sua ex compagna Anna Kalinskaya annuncia un fidanzamento che si tradurrà in un matrimonio strepitoso con Tomas Ferrari.

Chi è Tomas Ferrari, fidanzato di Anna Kalinskaya

Dalla piattaforma digitale in cui la forma è anche sostanza, ovvero Instagram, la tennista russa ha esibito in una posa che non ammette interpretazioni con un anello al dito che presto convolerà a nozze con l’attuale fidanzato, l’argentino Tomas Ferrari. Dopo Sinner, relazione archiviata, c’è stato spazio per un nuovo amore che poi così nuovo non è dato che in precedenza i due avrebbero già intrattenuto una storia.

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L’annuncio è stato netto, da parte di Anna Kalinskaya: “Non vedo l’ora che abbia inizio il nostro nuovo capitolo”, anello e cuore rosso con reazione social delle colleghe e amiche. Jannik in rigoroso silenzio. Tace e non commenta, perché d’altronde non vi è nulla da aggiungere.

Lavoro e sport

Tomas Ferrari non è un personaggio del tutto sconosciuto, essendo stato al fianco di Kalinskaya prima di questo ritorno di fiamma, subito dopo la fine del rapporto con Sinner: la tennista e l’influencer argentino erano stati avvistati insieme in diverse occasioni, per lo più ai tornei, dove lui ha assistito alle partite della compagna. In altre circostanze aveva raggiunta Kalinskaya e era stato fotografato con la cagnolina Bella.

Personaggio meno amato e cercato su Instagram rispetto alla campionessa russa, vanta origini argentine e da quanto ricostruito avrebbe un presente nella finanza da advisor ma con un recente passato nello sport e una notevole attenzione allo sport. Di base a New York e a Miami.

L’omissione di Sinner

Nel silenzio di Sinner che cosa rimane del loro legame, cauto nell’oblio senza altro aggiungere nel breve volgere di un anno, pari a una stagione appena? Anna non mai stata incline a concedere la sua autonomia, la sua libertà. Quel bacio stampato a conclusione della finale epica degli Us Open a Flushing Meadows è rimasta iconica nella carriera di Jannik, al pari di Wimbledon e delle vittorie proprio alle Finals.

Mentre Laila Hasanovic è distante più che mai dai posti e dai progetti di Sinner, la sommatoria dei frammenti di verità distribuiti in queste ultime settimane recuperano un canovaccio noto tra omissioni e nessuna conferma. A Torino manca lei, come anche altre figure centrali nell’equilibrio e per il ritorno di Jannik. Un rientro che è attesa, fiducia ma anche voglia di trasparenza.