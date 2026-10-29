La sconfitta contro il Genoa riapre la crisi bianconera. Pioli e Conte sono le opzioni per un cambio immediato, mentre Inzaghi e Farioli restano profili per il futuro.

Alla Continassa ora è davvero notte fonda. A Spalletti serve una scossa: la Juventus non riesce a trovare continuità e la batosta rimediata contro il Genoa ha riportato a galla tutti i problemi di una squadra che sembra aver smarrito totalmente certezze, identità e carattere. Il 2-0 del Ferraris pesa come un macigno, soprattutto per il modo in cui è maturato. Errori individuali, poche occasioni costruite e una prestazione che ha lasciato Luciano Spalletti profondamente deluso. Dopo la gara contro il Napoli, in caso di sconfitta, potrebbe arrivare l’esordio per il tecnico di Certaldo. Ma chi sono le alternative a Spalletti?

La fiducia della società e il rischio esonero

La posizione di Spalletti è diventata inevitabilmente uno dei temi centrali in casa Juventus. Dopo le difficoltà delle ultime settimane, il club aveva confermato la volontà di proseguire con il tecnico toscano, nella convinzione che un cambio di allenatore non rappresenti necessariamente la soluzione a tutti i problemi. La dirigenza, tuttavia, si aspetta risposte immediate, soprattutto sul piano dei risultati, dell’atteggiamento e della compattezza del gruppo.

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La sconfitta contro il Genoa ha complicato ulteriormente il quadro. Secondo le ricostruzioni della stampa sportiva, la permanenza di Spalletti resta la strada preferita dalla società, ma la situazione è sotto osservazione e il prossimo ciclo di partite può diventare decisivo. Il rischio è che l’allenatore finisca per pagare anche responsabilità che vanno oltre le sue scelte tattiche, in una squadra che fatica a trovare personalità e continuità.

Conte, il grande sogno dei tifosi

Se la Juventus decidesse di cambiare guida tecnica in corsa, il primo nome destinato a infiammare la piazza sarebbe quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino conserva un legame fortissimo con l’ambiente bianconero: è stato protagonista della rinascita juventina da allenatore, ha restituito al club una mentalità vincente e conosce perfettamente le pressioni di una piazza che non accetta stagioni anonime.

Il suo eventuale ritorno, però, non è una trattativa già avviata né una soluzione scontata. La possibilità di un Conte-bis viene indicata dalla stampa come un’ipotesi da considerare nel caso in cui la situazione precipitasse. La scelta dipenderebbe dalla disponibilità del tecnico, dalle condizioni contrattuali e dalla volontà della società di affidargli un nuovo progetto.

Pioli, la soluzione per ripartire subito

Se Conte rappresenta il nome più suggestivo, Stefano Pioli è invece una delle alternative indicate per un eventuale cambio in corsa. Il tecnico ha già lavorato in ambienti di grande pressione come il Milan e conosce il calcio italiano: caratteristiche che potrebbero renderlo un candidato per traghettare la squadra fuori dalla crisi.

La sua candidatura avrebbe una logica soprattutto nell’ipotesi di un incarico a tempo, con l’obiettivo di rimettere in ordine la squadra e salvaguardare gli obiettivi stagionali. Non sarebbe necessariamente l’inizio di un ciclo pluriennale, ma una soluzione pragmatica per provare a evitare che la stagione prenda una piega irreversibile.

Inzaghi e Farioli: le idee per il futuro

Il discorso cambia se la Juventus decidesse di programmare un nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione. In questo scenario, tra i nomi circolati figurano Simone Inzaghi e Francesco Farioli, due profili diversi per percorso, caratteristiche e prospettive.

Inzaghi ha già dimostrato in Italia di saper costruire squadre competitive, gestire spogliatoi complessi e valorizzare giocatori con caratteristiche differenti. La sua esperienza alla Lazio e all’Inter rappresenta un biglietto da visita importante. Il contratto con l’Al-Hilal, in scadenza al termine della stagione secondo le ricostruzioni pubblicate, potrebbe inoltre aprire una finestra per un ritorno in Europa.

Farioli, invece, è un profilo più legato alla costruzione del gioco e allo sviluppo di un progetto tecnico. Le esperienze maturate all’estero e al Porto lo hanno portato all’attenzione del mercato e il suo nome è stato accostato alla Juventus in vista di un possibile cambio estivo. Tra le alternative considerate dalla stampa figura anche Vincenzo Italiano, attualmente al Besiktas.

Juventus-Napoli, una partita che può cambiare tutto

Il calendario, adesso, mette Spalletti davanti a uno degli appuntamenti più delicati della sua gestione. All’Allianz Stadium arriva il Napoli, una sfida che vale molto più dei tre punti perché mette di fronte due squadre con ambizioni importanti, ma con stati d’animo differenti dopo l’ultimo turno.

Per la Juventus, reduce dal passo falso contro il Genoa, sarà fondamentale dimostrare di aver recepito il messaggio dell’allenatore. Non basterà una prestazione ordinata per qualche minuto: serviranno intensità, personalità e capacità di reagire alle difficoltà. Per Spalletti, dunque, la sfida contro il Napoli rappresenta un passaggio cruciale: un’occasione per dimostrare che la squadra è ancora con lui. Il tempo degli alibi sembra finito: adesso servono risposte.

Il Napoli, dal canto suo, arriva all’appuntamento dopo il successo per 4-1 sul Monza, un risultato che ha restituito entusiasmo e fiducia. Il confronto assume quindi un peso specifico ancora maggiore per i bianconeri, chiamati a rispondere davanti al proprio pubblico.

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