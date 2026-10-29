L'ex playmaker e commentatore di basket per Prime Video tra i concorrenti di Pechino Express 2027 in coppia con l'atleta

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Tommaso Marino ha dimostrato di essere un personaggio versatile, messo da parte il basket con una certa nostalgia. Content creator, opinionista per Prime Video e commentatore anche ha deciso di abbracciare con l’amico Andrew Howe l’esperienza di Pechino Express, targato Sky, e che li vedrà protagonista nel 2027 in un viaggio che mostrerà l’America Latina coast to coast Cile-Brasile toccando anche l’Argentina. Il duo sarebbe legato da un’amicizia anche nella vita oltre le telecamere. Entrambi sportivi, hanno però avuto percorsi autonomi. Marino, ex giocatore di basket di ruolo playmaker.

Marino con Andrew Howe a Pechino Express 2027

La quattordicesima edizione dello show, condotto da tempo da Costantino della Gherardesca, porterà i concorrenti in Sud America con la “Rotta dei due Oceani”, un itinerario ambizioso e intenso da parte a parte tra deserti, montagne, pianure e tradizioni tutte da scoprire. Per le dieci coppie in gara sarà una prova di resistenza, adattamento e una certa attitudine al problem solving. Al suo fianco, l’ex atleta Andrew Howe.

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Per Tommaso Marino si tratta di una sorta di battesimo, dopo esperienze ancora legate al mondo dello sport e delle quali si sente ancora oggi investito, partecipe. Con Prime Video vanta un accordo, in qualità di commentatore e opinionista per l’NBA, uno dei prodotti di punta sul versante dei contenuto sportivi offerta dal servizio di streaming. Ma in principio era un’altra la sua passione: essere in campo, da protagonista.

Passione basket, gli inizi di Marino

Ha raccontato Marino che da bambino aveva dedicato un anno della sua vita al calcio, più per le pressioni dei compagni che per indole. Poi la pallacanestro ha preso il sopravvento. Nato il 5 febbraio 1986 a Siena, altezza 190 cm, è stato un playmaker per vent’anni di carriera ai massimi vertici del basket italiano. Ha incominciato a Siena, ma lì è rimasto poco, nonostante le giovanili e i luminosi albori della sua carriera cestistica con la Mens Sana che ha segnato il suo esordio in Serie A. Poi a Marino è toccata la Pallacanestro Trapani in Legadue, con la quale chiude il campionato al 10º posto; cambia ancora squadra e nella stagione 2005-06 disputa la Serie B d’Eccellenza con la maglia del Silver Basket Porto Torres.

Entra a far parte del roster della Fulgor Omegna, con la quale disputa prima la Serie B d’Eccellenza poi la Serie A Dilettanti. A distanza di due stagioni riesce a tornare sui parquet della Serie A nella stagione 2009-2010 con la maglia del Teramo Basket. La stagione dopo è con la Blu Basket Treviglio con la quale gioca la Serie A Dilettanti nella stagione 2010-11. A fine stagione passa alla Assi Basket Ostuni in Legadue ma dopo 8 partite decide di cambiare squadra e firmare per la Fulgor Libertas Forlì. Nuova parentesi alla Blu Basket Treviglio e, infine, l’Unione Cestistica Casalpusterlengo.

Quando qualcosa cambia, a livello personale prima che sportivo, torna per la terza volta alla Blu Basket Treviglio dove disputa il campionato di Serie A2 e l’8 giugno 2018 esercita l’opzione di uscita dal contratto con la società bergamasca. Il 9 giugno successivo, firma un contratto biennale con la Mens Sana Siena, diventando il nuovo capitano ma dopo i processi sportivi la squadra toscana viene radiata. Si avvia alla conclusione della carriera: Basket Ravenna, Scafati, Legnano Basket, fino alla decisione di ritirarsi dal basket giocato nel 2024.

Il presente da opinionista e content creator

Prima con Sky Sport, poi con Prime Video si lancia nell’esperienza televisiva di commentatore tecnico per il basket e, in particolare, l’NBA ufficializzato dalla stessa società che ha intrapreso un capitolo inedito nei contenuti streaming acquisendo proprio i diritti del basket americano. Tommaso arriva qui, si lancia nei contenuti e punta alto con l’esperienza di Pechino Express in coppia con l’amico campione Howe.