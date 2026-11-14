Giulio Ciccone dal prossimo anno conviverà in squadra con Tom Pidcock alla Pinarello Q36.5: due corridori con le stesse ambizioni e caratteristiche simili non rischiano di entrare in conflitto? Dalla squadra la vedono in maniera diversa

Dalla prossima stagione Giulio Ciccone correrà nella Pinarello Q36.5, e la cosa potrebbe far scalpore visto che parliamo di una formazione ProTeam, ovvero una squadra un gradino sopra il livello massimo, quel World Tour che apparteneva alla Lidl-Trek dove lo scalatore abruzzese ha militato per otto stagioni. In realtà parliamo di un team di chiare ambizioni e in forte crescita, e dove l’ex maglia a pois del Tour de France potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano e da leader. Anche se un leader in teoria in quella squadra c’è già, e risponde al nome di Tom Pidcock.

Perché Ciccone ha chiuso in anticipo il contratto con la Lidl-Trek per approdare alla Pinarello Q36.5

La mossa di Ciccone, ufficializzata lo scorso ottobre, perciò potrebbe sembrare abbastanza spiazzante. Il corridore ha deciso infatti di risolvere in anticipo un contratto che lo legava alla Lidl-Trek sino al 2029, segno di una volontà ben chiara non solo di cambiare aria, ma di ritrovare quelle motivazioni e quella centralità a cui anelava da tempo.

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L’abruzzese è reduce da un 2026 in cui si è spesso ritrovato ad un passo dal trionfo, dimostrando condotte di gara a dir poco arrembanti, pugnaci sino all’ostinazione, a volte pagando però l’eccesso di grinta negli istanti decisivi delle corse. In questo 2026 ha conquistato la sua prima maglia rosa in carriera, sebbene l’abbia mantenuta sulle sue spalle solo un giorno (il team ha preferito concentrarsi sugli sforzi di Jonathan Milan per la classifica a punti); si è preso inoltre la Cima Coppi al Giro, è salito al terzo posto del Lombardia, ha animato le fasi finali del Mondiali in linea di Montréal (chiudendo però nono) e ha mancato per un pelo il titolo europeo, facendosi beffare al fotofinish per una questione di millesimi da Remco Evenepoel al traguardo di Lubiana.

Insomma, a Ciccone è mancato quel quid per riuscire a concretizzare una vittoria di pregio. Quid che spera di ritrovare in un progetto in cui possa avere centralità, come dovrebbe essere nel team elvetico dove correrà dal 2027. E pazienza se parliamo di un ProTeam: c’è sempre la possibilità delle wild card per partecipare alle corse più prestigiose di livello World Tour e ai grandi giri, come già avvenuto d’altronde.

L’altro leader della Pinarello, ovvero Pidcock

Ma Ciccone avrà davvero uno spazio di primo piano nel team, considerata la presenza di un leader come Pidcock? D’altronde il britannico arriva da un 2026 in stato di grazia, con diversi piazzamenti di prestigio (secondo posto alla Milano-Sanremo) e vittorie (la Milano-Torino) e condotte di gara dove spiccano in particolare le sue fughe, come quelle che hanno animato il Tour o il tentativo di mettere in scacco gli avversari ai Mondiali di Montréal, dove ha chiuso settimo. Senza contare poi i successi nell’altro fronte che da sempre vede impegnato Pidcock, ovvero la mountain bike dove si è laureato per la seconda volta in carriera campione del mondo Elite nel cross country.

“Meglio due corridori effervescenti e di prima fascia che uno solo”

Come sarà quindi la convivenza tra l’ambizioso Ciccone e il suo nuovo compagno di squadra che nel 2026 si è classificato al quinto posto nel ranking mondiale UCI? Si potranno gestire due corridori con chiare volontà di leadership e caratteristiche simili? Stando al parere di uno dei direttori sportivi di Pinarelle-Q36.5 Gabriele Missaglia, che ha parlato della cosa con Bici.Pro, non ci saranno problemi.

“Preferisco avere due corridori effervescenti, e comunque di prima fascia, anziché averne uno solo”, ha sentenziato il ds nell’intervista rilasciata a Filippo Lorenzon. Missaglia ha offerto un altro punto di vista sulla situazione, spiegando che la pressione non sarà su un solo corridore ma verrà condivisa in due, cosa che “può essere un vantaggio”: “Dividere le responsabilità in due, magari anche nella stessa gara, è meglio pure a livello di pressione e non solo a livello tattico”. Non è escluso comunque che un giorno si possa privilegiare uno in una gara in luogo dell’altro, “ma non vedo problemi di convivenza”.

In concreto, è possibile che Ciccone prenda parte alla Tirreno-Adriatico, mentre per la Milano-Sanremo il ds vedrebbe bene entrambi al via, “dipende però da molti fattori”. I calendari dei due verranno decisi comunque durante il ritiro invernale in Spagna.