La nuova speranza del tennis italiano si racconta in una lunga interviste: i segreti che vorrebbe rubare a Sinner e Alcaraz e i suoi idoli. Ma ora la missione sono le Next Gen Finals

L’Italia del tennis non guarda solo al presente ma anche al futuro. Il nome del nuovo del movimento tricolore, anche se ormai tanto nuovo non è, è quello di Federico Cinà. Il 19enne palermitano non sta bruciando le tappe ma passo dopo passo si sta facendo sempre più spazio. Ora si racconta in una lunga intervista a Icon ma lo sguardo è già punto alle Next Gen Finals di Reggio Calabria.

Le parole su Sinner e Alcaraz

Non deve stupire che Federico Cinà non metta tra i suoi idoli Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A 19 anni, l’azzurro è cresciuto guardando la fase finale della carriera di Federer e Nadal, ma soprattutto il “prime” di un fenomeno come Djokovic. Ma non per questo non ci sono delle cose che ruberebbe al connazionale e allo spagnolo: “A Sinner senza dubbio la mentalità. Ora sto provando a lavorare sulla continuità e lui in tal senso è una macchina. Tutto quello che fa, lo fa al 100% dell’attenzione. E’ sempre costante. Ad Alcaraz ruberei il talento, la creatività e il suo modo di interpretare le partite”.

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Gli idoli Djokovic e Cristiano Rolando

Né Sinner né Alcaraz, i riferimenti nel mondo dello sport per Federico Cinà, come racconta nella sua intervista a Icon, sono altri: Novak Djokovic e Cristiano Ronaldo. “Nole è il mio preferito da sempre ma purtroppo non ho mai giocato contro di lui come non ho giocato contro Sinner. Invece ho avuto la fortuna di farlo contro Alcaraz. Nole e CR7 sono due campioni che magari non hanno lo stesso talento di altri fuoriclasse ma compensano e addirittura prevalgono con il duro lavoro. Ronaldo è veramente esemplare in tutto”.

La corsa alle Next Gen Finals

Federico Cinà continua a ottenere buoni risultati ed è sulla strada per diventare il prossimo grande talento del mondo del tennis. La strada è ancora lunga da fare e per il momento ci sono da coprire i chilometri che lo tengono lontano da Reggio Calabria e dalla Next Gen Finals. Ormai però la qualificazione sembra davvero a un passo. L’azzurro è al quarto posto di una “race” che vede al comando la grande sensazione della stagione Rafael Jodar. Lo spagnolo però è in corsa anche per le Finals di Torino e sarà impegnato anche in Davis e non è detto che decida di scendere in campo anche a Reggio Calabria. Al secondo posto il brasiliano Fonseca che però ha chiuso la sua stagione in anticipo per un infortunio prima di Landaluce e dello stesso Cinà. A inseguire ci sono il giapponese Sakamoto, lo statunitense Blanche e il giovanissimo francese Kouamè. Federico è già con un piede dentro ma c’è ancora da aspettare per l’ufficialità.