L’Italia del tennis non guarda solo al presente ma anche al futuro. Il nome del nuovo del movimento tricolore, anche se ormai tanto nuovo non è, è quello di Federico Cinà. Il 19enne palermitano non sta bruciando le tappe ma passo dopo passo si sta facendo sempre più spazio. Ora si racconta in una lunga intervista a Icon ma lo sguardo è già punto alle Next Gen Finals di Reggio Calabria.
Le parole su Sinner e Alcaraz
Non deve stupire che Federico Cinà non metta tra i suoi idoli Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A 19 anni, l’azzurro è cresciuto guardando la fase finale della carriera di Federer e Nadal, ma soprattutto il “prime” di un fenomeno come Djokovic. Ma non per questo non ci sono delle cose che ruberebbe al connazionale e allo spagnolo: “A Sinner senza dubbio la mentalità. Ora sto provando a lavorare sulla continuità e lui in tal senso è una macchina. Tutto quello che fa, lo fa al 100% dell’attenzione. E’ sempre costante. Ad Alcaraz ruberei il talento, la creatività e il suo modo di interpretare le partite”.
Gli idoli Djokovic e Cristiano Rolando
Né Sinner né Alcaraz, i riferimenti nel mondo dello sport per Federico Cinà, come racconta nella sua intervista a Icon, sono altri: Novak Djokovic e Cristiano Ronaldo. “Nole è il mio preferito da sempre ma purtroppo non ho mai giocato contro di lui come non ho giocato contro Sinner. Invece ho avuto la fortuna di farlo contro Alcaraz. Nole e CR7 sono due campioni che magari non hanno lo stesso talento di altri fuoriclasse ma compensano e addirittura prevalgono con il duro lavoro. Ronaldo è veramente esemplare in tutto”.
La corsa alle Next Gen Finals
Federico Cinà continua a ottenere buoni risultati ed è sulla strada per diventare il prossimo grande talento del mondo del tennis. La strada è ancora lunga da fare e per il momento ci sono da coprire i chilometri che lo tengono lontano da Reggio Calabria e dalla Next Gen Finals. Ormai però la qualificazione sembra davvero a un passo. L’azzurro è al quarto posto di una “race” che vede al comando la grande sensazione della stagione Rafael Jodar. Lo spagnolo però è in corsa anche per le Finals di Torino e sarà impegnato anche in Davis e non è detto che decida di scendere in campo anche a Reggio Calabria. Al secondo posto il brasiliano Fonseca che però ha chiuso la sua stagione in anticipo per un infortunio prima di Landaluce e dello stesso Cinà. A inseguire ci sono il giapponese Sakamoto, lo statunitense Blanche e il giovanissimo francese Kouamè. Federico è già con un piede dentro ma c’è ancora da aspettare per l’ufficialità.