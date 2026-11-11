Il boom dell'attaccante del Milan non è isolato, di giovani forti e pronti ce ne sono tanti ma nessuno se ne era mai accorto prima, con Mancini, Amorim e Alvini la musica è cambiata

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha dovuto mandare un vocale ai telecronisti perchè pronunciassero correttamente il suo nome, Alphadjo Cisse quell’accento sulla e proprio non voleva sentirlo, nè altre storpiature. Si chiama Sisse ma con o senza accento è già diventato il simbolo della possibile svolta italiana. Un giovane, italiano, che gioca titolare in una big. Possibile? Oggi sì, grazie al coraggio di Amorim che dall’inizio della stagione non si è fatto problemi a lanciarlo a San Siro ma forse anche negli anni passati la serie A e la Nazionale hanno sprecato anni e talenti nel nome della paura. Per non bruciare i giovani, però, si è bruciata l’Italia. La musica ora è cambiata, con il contributo del tecnico del Frosinone Alvini, di Mancini e dello stesso Baldini.

Cisse si sente solo al 40%

Oggi i giovani forti sembrano spuntare da ogni dove, in Italia o dovunque siano con doppio passaporto, non si fa a tempo a memorizzarne 4-5 che ne spuntano altri, come Palma o Cassano o Lontani ad esempio, già aggregati alla nazionale maggiore. Il portabandiera dei baby che chiedono (ed ottengono) spazio è lui, Cisse. Sfrontato al punto giusto (“sono solo al 40% – ha detto a Cronache di spogliatoio – perché devo migliorare sotto tantissimi aspetti ma allo stesso tempo so chi sono e quanto valgo”), passato dalla fabbrica del padre al calcio che conta in pochi anni, strappato al Psv dal Milan dopo l’anno boom al Catanzaro.

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Il sogno di Favasuli

Grande amico di Favasuli (“Ci trovavamo spesso a parlare… a fantasticare. Ricordo ancora il giorno in cui mi disse: «Pensa a quando un giorno ci affronteremo con due grandi squadre». Sorrisi. «Sarebbe bello ritrovarci in Serie A, ma forse per me è un po’ troppo tardi, ho già 23 anni…». Invece ce l’ha fatta anche lui: Milan-Napoli sarà a dicembre, vedremo. Era il mio autista, mi accompagnava al campo. Lui è la dimostrazione che non esiste un’età per smettere di sentirsi giovani o di crederci, a prescindere dal percorso”), pazzo di Seedorf e di Pogba (“per un bambino il suo taglio di capelli non passava inosservato… magari me lo faccio in futuro! Di lui apprezzavo il fatto che faceva divertire le persone: è quello che voglio fare anche io”), ma anche di Balotelli, sempre spensierato ma in senso buono (” Che sia giocare in Serie B o andare a San Siro, penso sia la normalità per me. Sono la persona di sempre”).

Quanti giovani forti in A

Era innamorato delle rovesciate (“da ragazzino ero fissato con le rovesciate, ho fatto 5 o 6 gol incredibili… adesso evito di farle”) ma sta imparando cosa è giusto e cosa no, ance grazie ai consigli di un maestro speciale (“Un consiglio su cosa devo migliorare me lo ha dato Modrić: devo saper leggere meglio il gioco e capire i momenti della partita. Lui è un grande, una persona spettacolare, disponibile a farti imparare, interessante da ascoltare”) ma dalle sue parole possiamo capire dove ha sbagliato l’Italia in questi anni: “L’Italia è piena di giovani forti, ve lo assicuro. Dipende tutto dalle possibilità che ti vengono date. Negli ultimi mesi ne sono usciti tanti, tra cui io, e sono sicuro che ne usciranno ancora tanti altri nel prossimo futuro. Quando arrivi a un certo livello, rimani stupito: uno su tutti, io sono rimasto colpito da Pisilli, è troppo forte. Lo conoscevo, ma quando ci ho giocato insieme ne ho capito la forza. E ho capito la mia quando nei primi anni a Verona approcciavo ai grandi, il livello si alzava ma io continuavo ad avere fiducia, a capire che avrei potuto fare grandi cose se avessi seguito il percorso. Di avere qualcosa di speciale”.

Ecco la verità smascherata, ecco il disastro ignorato: di Cisse, di Pisilli, di Liberali ce n’erano anche negli anni passati, magari di meno ma c’erano. Semplicemente non giocavano in A. Ed allora impariamo bene la lezione, ripartiamo dall’Alpha(djo) e dimentichiamo l’Omega che ci ha allontanato per decenni dai vertici europei e mondiali sia a livello di club che di nazionale.