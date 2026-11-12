Il talento classe 2006 del Milan sperava di giocare nel suo stadio, ma ha ancora una possibilità contro il Belgio. Tutte le scelte del ct: fuori anche Gatti e Pisilli

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La prima chiamata con la Nazionale maggiore aveva lasciato immaginare (e sperare) un debutto speciale per Alphadjo Cisse. Il talento del Milan, una delle rivelazioni della squadra di Amorim, sognava di esordire a San Siro, davanti al pubblico che lo ha visto affermarsi in rossonero in così breve tempo e a soli 20 anni. Roberto Mancini, però, ha deciso di non inserirlo nella lista dei 23 convocati per la sfida contro la Francia. La sua avventura con il gruppo, tuttavia, non è finita: per lui, così come per gli altri azzurri esclusi dal big match di stasera, si prospetta un’altra occasione già nella prossima partita contro il Belgio.

Niente Italia-Francia per Cisse: sfuma il debutto a San Siro

La convocazione di Mancini è già un riconoscimento importante per Cisse, promosso dall’Under 21 con cui ha centrato la qualificazione agli Europei di categoria. Il classe 2006 è una delle sorprese più interessanti e soprattutto piacevoli del nuovo Milan di Amorim: la sua duttilità, la capacità di attaccare la profondità e il fiuto del gol gli hanno permesso di conquistare subito allenatore e tifosi.

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Sarà pure un ragazzino, ma intanto ha già timbrato 8 volte il cartellino tra campionato ed Europa League. Non solo: ha impiegato pochissimo a scacciare il fantasma di Rafa Leao. L’esclusione dalla lista dei 23 per la partita contro la Francia rinvia un appuntamento che avrebbe avuto un significato particolare, visto che avrebbe potuto indossare per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore proprio a San Siro, il suo stadio. Nessun dramma, però: il tempo e il talento sono tutti dalla sua parte.

La mossa di Mancini per alleggerirlo dalle pressioni?

La decisione del ct potrebbe anche essere letta come una scelta di gestione nei confronti di un ragazzo ancora all’inizio del proprio percorso. Italia-Francia non è una partita come le altre: San Siro sarà gremito e sugli spalti ci saranno anche tanti sostenitori dell’Inter.

Per Cisse, trovarsi davanti al pubblico di casa e a quello della squadra avversaria in una sfida così importante avrebbe potuto rappresentare un carico emotivo considerevole. Evitare di lanciarlo subito in un contesto tanto impegnativo potrebbe quindi consentirgli di ambientarsi gradualmente nel gruppo azzurro, senza aggiungere pressioni alle aspettative già legate alla sua convocazione nella Nazionale maggiore.

Chi sono gli altri esclusi di Mancini e i 23 convocati

Oltre a Cisse, Mancini ha deciso di lasciare fuori dalla lista per la Francia anche Liberali, altro talento cresciuto nel Milan e oggi al Como, Ahanor, Gatti, Palma e Pisilli. Sei giocatori che non prenderanno parte alla sfida di San Siro, ma che saranno a disposizione per il successivo impegno di Nations League.

Discorso diverso per Lontani e Cassano: i due giovani erano stati aggregati al gruppo soprattutto per essere osservati da vicino dal ct, ma hanno già raggiunto le rispettive selezioni giovanili.

Ecco i 23 scelti da Mancini per Italia-Francia:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Donnarumma, Carnesecchi, Vicario Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi

Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Cambiaghi

Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Cambiaghi Attaccanti: Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho

C’è ancora una speranza per Cisse e soci: quando potranno giocare

Per Cisse e gli altri cinque giocatori momentaneamente esclusi non è ancora arrivato il momento di salutare la Nazionale. La prossima occasione potrebbe presentarsi domenica 15 novembre, quando l’Italia affronterà il Belgio a Bruxelles nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Mancini avrà la possibilità di rimescolare le proprie carte e concedere spazio anche ai calciatori rimasti fuori contro la Francia.