City, Donnarumma prende altri tre gol, il Nottingham vince con super Delap che imita Ronaldo

Terza sconfitta di fila per i Citizens di Maresca, Gigio ancora in giornata-no ma è tutta la squadra a non girare più e la vetta è sempre più lontana

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Continua il momento no di Donnarumma. Il portiere del City incassa altri tre gol e perde 3-1 contro il Nottingham Forest. Il fischio finale accompagna l’esultanza di Oliver Glasner con un pugno alzato. Liam Delap, ex giocatore di Maresca, ha punito il suo mentore con una magnifica doppietta, e il Forest, che aveva conquistato solo sei punti su 27 disponibili, è uscito dalla zona retrocessione.

La crisi del City

E’ la terza sconfitta di fila per il Manchester City. All’inizio della stagione, alcuni risultati sembravano poter mascherare le lacune, ma ora queste sono evidenti. La squadra è debole in difesa e a centrocampo, e i tifosi dell’Arsenal, con sei punti di vantaggio in testa alla classifica, probabilmente stanno già festeggiando il titolo.

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Avvio choc per Donnarumma

Dopo soli 18′ Donnarumma deve inchinarsi già due volte, a conferma di un momento davvero no. All’8′ Jair Cunha segna il suo primo gol per il Nottingham. La colpa ricade su Josko Gvardiol, che è stato spinto via dal pallone da Cunha vicino alla porta. Al 17′ McAtee calcia da corner, il cross è molto potente ma ha troppa forza e finisce a lato del palo più lontano. Donnarumma ha valutato male la traiettoria del pallone e lo ha mancato. Se solo ci fosse stato qualcuno a deviarlo in rete sarebbe stato un guaio per Gigio.

Al 18′ però arriva egualmente il raddoppo: Delap parte da centrocampo, né Dias né Guehi hanno osato avvicinarsi, e con un gran tiro manda la palla sopra Donnarumma verso la parte alta della rete. Haaland scuote la testa incredulo. Al 43′ proprio Haaland supera il portiere, si trova in posizione angolata e tira, ma Cunha è sulla linea e gli nega il gol! Un intervento superbo.

Delap festeggia alla Ronaldo

La reazione del City c’è stata… ma non è bastata. Maresca ha apportato dei cambi all’intervallo, togliendo due difensori centrali e inserendo due terzini, Matheus Nunes e O’Reilly. La mossa ha funzionato. Cherki ha segnato un gol fantastico portando il risultato sul 2-1 sei minuti dopo la ripresa, e Haaland ha avuto l’occasione di pareggiare… ma era la giornata di Liam Delap. L’attaccante inglese, che non segnava dal 12 settembre e aveva realizzato un solo gol nella precedente stagione di Premier League, ha messo a segno una doppietta che ha sancito la sconfitta del City. Ha iniziato l’azione con un brillante passaggio filtrante e ha concluso il contropiede con un tiro rasoterra e potente (con il suo piede, teoricamente, meno forte) che si è insaccato all’incrocio dei pali alle spalle di Donnarumma. Ha festeggiato imitando Cristiano Ronaldo.