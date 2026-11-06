City: Donnarumma rivive l'incubo del Psg, Gigio rischia il posto, la decisione di Maresca

Dopo due papere di fila, contro Aston Villa e Lipsia, molti in Inghilterra chiedono al tecnico dei Citizens di schierare l'argentino Rulli tra i pali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il fantasma di Luis Enrique e l’incubo degli ultimi tempi al Psg torna a tormentare Gigio Donnarumma. Non è un momento felice per il portiere azzurro che – come successe in Ligue 1 – con il City sta alternando prodezze a papere clamorose e in Inghilterra monta l’insoddisfazione sulla sua affidabilità.

Le papere di Donnarumma

E’ successo diverse volte in stagione che Donnarumma incappasse in serate storte ma in meno di due settimane l’ex Milan l’ha fatta davvero grossa. Il primo guaio il 24 ottobre, un errore pesantissimo: al Villa Park si era sul punteggio di 1-1 – in virtù del gol di Nicolas Jackson al 6′ del primo tempo e del successivo pareggio di Erling Haaland all’inizio della ripresa – quando al 60′ lo stesso attaccante senegalese ha girato di prima intenzione in porta un cross da destra di Mbaye. Una conclusione bassa e centrale, su cui il portiere stabiese è andato giù in maniera goffa, facendosi bucare sotto le braccia per il 2-1 dell’Aston Villa che sarebbe poi rimasto il risultato finale.

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Undici giorni dopo il “bis”, in Champions, quando è stato colto impreparato in occasione del gol del pareggio di Ridle Baku durante la vittoria per 3-2 in trasferta contro il Lipsia in Champions League mercoledì. A salvarlo stavolta era stato Haaland ma i numeri dicono che Donnarumma non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei apparizioni.

Le critiche di Gerrard

Nel corso del podcast “The Overlap”, anche una leggenda come Steven Gerrard non ha lesinato critiche nei confronti del portiere di Gigio, paragonato a un “Weetabix bagnato”, un biscotto molto popolare nel Regno Unito.

Il pensiero di Maresca

In tanti chiedono che al suo posto giochi l’argentino Rulli – che ha fatto bene quando è stato chiamato in causa in coppa – ma è improbabile che Maresca lo escluda dalla trasferta del City a Nottingham Forest sabato, nonostante abbia riconosciuto l’errore del 27enne. L’allenatore del City, interrogato sulla sua presunta preoccupazione per la forma di Donnarumma, ha risposto: “Non sono preoccupato, ma è un errore. Riconosciamo che è stato un errore. Al momento non sto pensando alla situazione del portiere. Pochi minuti prima del gol ha fatto una parata che nessun portiere al mondo fa. Gigio sa di non aver fatto bene sul primo gol. Farà meglio.”