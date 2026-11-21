Il momento no della squadra di Maresca sembra non aver fine: è la quinta gara di fila senza successi per i Citizens che martedì affronteranno gli azzurri in Champions

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il City non sa più vincere. Si allunga la striscia no per la squadra di Maresca: dopo 3 sconfitte e 1 pari in Premier arriva un altro deludente pareggio interno. Con il Fulham finisce 1-1 in rimonta con Donnarumma che è stato spesso impegnato nel corso del match.

Il momento no del City

In attesa di una sanzione potenzialmente storica per violazione delle norme finanziarie della Premier League, le sorti del City sono in rapido declino. Ddopo aver inanellato sette vittorie consecutive in un inizio di stagione da record la squadra è entrata in un tunnel buio. Dalla vittoria per 3-2 contro l’Ipswich a metà ottobre, gli Sky Blues non hanno più vinto in campionato.

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Donnarumma senza colpe

A parte il gol splendido di Anderson, oggi il City ha mostrato poca qualità, apparendo lento e passivo nel possesso palla e vulnerabile in difesa e nel prossimo turno c’è la capolista Arsenal in trasferta. Dopo una bella parata di Donnarumma al 4′ su un insidioso angolo, Muniz ha aperto le marcature per gli ospiti al 16′ con un preciso tiro di destro all’incrocio. Incolpevole il portiere azzurro, reduce da diverse prestazioni deludenti.

I fischi dello stadio

Al 25′ segna Haaland ma l’arbitro annulla per un fallo precedente di Leno. Al 32′ Donnarumma compie una parata miracolosa , ma l’arbitro ferma il gioco perchè il tiro di Iwobi era arrivato dopo un fallo molto contestato commesso nell’azione precedente. Il City è apparso svogliato prima dell’intervallo, ma è rientrato in campo con rinnovato entusiasmo, ottenendo il meritato pareggio al 57′ con una splendida conclusione al volo di Anderson. Finale convulso, Donnarumma evita il ko, il risultato non cambia più e la gara finisce 1-1 tra i fischi dell’Etihad Stadium che martedì ospiterà la sfida di Champions League tra il Manchester e il Napoli.