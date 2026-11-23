Il tecnico del Manchester non crede a un Napoli dimesso e si aspetta una battaglia in Champions, per il baby talento azzurro lesione di alto grado al bicipite

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si apre con una brutta notizia per il Napoli la vigilia di Champions: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Antonio Vergara, uscito per infortunio durante la sfida contro il Torino, hanno evidenziato una lesione muscolare di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Già finito il 2026 per lui, si parla di 2-3 mesi di stop con tempi potenzialmente più lunghi in base all’entità del danno muscolare. A presentare la gara di domani a Manchester è il tecnico del City Maresca.

La risposta di Maresca ad Allegri

Al tecnico dei Citizens riportano le parole di Allegri che, dopo la vittoria sul Torino, era parso quasi rassegnato pensando alla trasferta a Manchester aggiungendo che per la qualificazione sarebbero state decisive le ultime tre gare: “In Italia sono bravi a piangere, non credo a quello che ha detto Allegri, mi aspetto una partita dura, ho visto il Napoli col Torino e con la Lazio, è una squadra fisica con giocatori forti, c’è anche Lang che è in forma”. Sull’avversario di domani solo belle parole: “Anche quando è attendista è una squadra che sa rendersi molto pericolosa, è una squadra che crea sempre tanto. Noi dobbiamo trovare un equilibrio che avevamo avuto nelle prime 10 giornate, anche nelle 4 sconfitte di Premier abbiamo creato tanto e preso troppi gol”.

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L’elogio di De Bruyne

Maresca per un anno ha allenato De Bruyne e del belga dice: “De Bruyne tra i migliori che ho allenato, pensate a tutti i trofei che ha vinto, una persona per bene è stato un piacere lavorare con lui. Non so se ha avuto problemi a Napoli, posso solo ripetere che è un ragazzo spettacolare e che se è contento anche fuori dal campo può dare una grossa mano”.

Mai chiamato dal Napoli

Infine l’allenatore del City smentisce di essere stato contattato da De Laurentiis in estate: “Ci sono stati contatti con una squadra italiana ma non il Napoli che non ho mai sentito. Ora sono felice di essere qua poi per il futuro non si può mai dire. In Italia però c’è da cambiare tanto, bisogna essere coraggiosi nel fare giocare i giovani, non penso che sia scarsa con i giovani e se lo è è perché non si lavora bene con i giovani”.