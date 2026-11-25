Continua la crisi del Manchester City di Maresca, in grossa difficoltà anche in casa contro il Napoli e salvato solamente dalle prodezze di Donnarumma e Cherki

Continua il periodo complicato del Manchester City, che anche contro il Napoli non è andato oltre il pareggio al termine di una partita dove per larghi tratti sono stati gli azzurri di Massimiliano Allegri a tenere il pallino del gioco, con la squadra di Enzo Maresca obbligata sempre a inseguire e capace di trovare il pareggio solamente grazie a una sbavatura difensiva dei partenopei e a una grande giocata di Cherki. Chi contrariamente alla formazione inglese è riuscito a reagire dopo un periodo non facile è stato invece Gianluigi Donnarumma, che nonostante i cori dei tifosi napoletani è stato protagonista di una grande prestazione.

Allegri dà una lezione a Maresca e a un City in crisi

Quella di oggi doveva essere la partita del riscatto per il Manchester City, che nelle ultime sei uscite tra tutte le competizioni aveva collezionato solamente una vittoria (non contando ovviamente il passaggio del turno ai rigori in FA Cup contro il Brighton) contro il Lipsia, proprio in Champions League. E invece alla fine la partita contro il Napoli è apparsa una disfatta scampata per la squadra di Maresca, ingabbiata dalla lettura del match da parte di Allegri. I Citizens hanno infatti faticato per tutto l’incontro a rendersi davvero pericolosi e hanno subito gli avversari, capaci di portarsi in vantaggio in due occasioni e ripresi solamente grazie a un errore della difesa degli azzurri o a una giocata da fenomeno di Cherki, allungando a tre la striscia di partite senza vittoria.

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Che proteste nel finale, Maresca furioso

Una situazione di quasi crisi che ovviamente sta subendo anche Maresca, visibilmente nervoso sul finale di partita, quando al triplice fischio ha platealmente protestato contro l’arbitro (così come tutti gli altri componenti della squadra) accusandolo di aver fischiato la fine dell’incontro prima del dovuto. Un malinteso dovuto al tabellone dello stadio che era indietro di 15” rispetto all’orario reale, ma che testimonia il momento di poca leggerezza di Enzo e del suo City, che è apparso sfogare contro l’arbitro tutta la propria frustrazione per l’ennesima prestazione non all’altezza delle aspettative.

La rivincita di Donnarumma

Dalla sfida col Napoli il Manchester City esce comunque con una buona notizia, ovvero la bella partita di Donnarrumma, che dopo gli errori commessi tra club e nazionale nell’ultimo mese abbondante è tornato a offrire una prestazione praticamente perfetta, salvando la sua squadra con una paratona nel primo tempo, quando con un riflesso felino ha spinto fuori dallo specchio della porta un colpo di testa ravvicinato di Beukema. Una parata che certamente non ha fatto piacere ai tifosi del Napoli, che a lungo gli hanno dedicato cori di sfottò contro, ma certamente apprezzata da quelli del City, che sui social sono tornati a elogiarlo, invitando tutti coloro che lo aveva aspramente criticato nell’ultimo periodo a ricredersi.