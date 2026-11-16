Ultima classifica prima delle ATP Finals che chiuderanno la stagione del circuito maggiore: Sinner perde l'ultima cambiale importante del 2025 e guarda da lontano Zverev, che alle ATP Finals ha la chance di creare un abisso tra lui e Jannik

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Fermo da Wimbledon per via dell’infortunio al ginocchio che lo ha obbligato a concludere prematuramente la stagione, Jannik Sinner ha visto scadere l’ultima importante cambiale in classifica, dove gli sono stati tolti i 1500 punti del trionfo dell’anno passato alle ATP Finals, allontanandosi così parecchio dal numero 1 occupato da Alexander Zverev, che a Torino ha la ghiotta chance di fare il vuoto alle sue spalle. Lotta a distanza invece tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton, che dopo la finale persa al Masters 1000 di Parigi vuole impressionare alle ATP Finals per impensierire lo spagnolo in classifica e puntare al podio del ranking.

Sinner, che tracollo in classifica

Ultima batosta nel ranking di questo 2026 per Sinner, che per colpa dell’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte alle ATP Finals non potrà difendere i 1500 punti del titolo vinto la passata stagione e già sottrattagli dalla classifica dove ora si ritrova con 7950 punti, 1370 in meno rispetto a Zverev. Una distanza importante e che il tedesco potrà ulteriormente aumentare a Torino, dove si presenta come uno dei principali favoriti (come confermato anche dal bel successo su Jodar all’esordio) e potrebbe portare il proprio vantaggio su Jannik a ben 2870 punti in caso di trionfo nel torneo da imbattuto.

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Shelton (con Ferrero) insidia Alcaraz

Alle spalle dei primi due giocatori al terzo posto troviamo Alcaraz, il quale però deve iniziare a guardarsi le spalle da Shelton, che al primo torneo con Juan Carlos Ferrero vuole impressionare e fare bene alle ATP Finals anche per mandare un messaggio ai suoi rivali in vista della prossima stagione. Al momento la distanza tra i due è di 930 punti, una distanza che permette allo spagnolo di dormire sonni abbastanza tranquilli, ma che potrebbe ridursi notevolmente in caso di confronto tra i due in semifinale e vittoria dello statunitense, che a quel punto apparecchierebbe il sorpasso in vista dell’inizio della prossima stagione, quando Carlos dovrà difendere i 2000 punti del titolo vinto all’Australian Open.

Cobolli sogna il best ranking alle ATP Finals

Chi pure vorrà stupire alle ATP Finals è Cobolli, che si presenta a Torino con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e di poter essere una delle mine vaganti del torneo, dove potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa. Inserito nell’ostico girone con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, Flavio avrà bisogno del suo miglior tennis per provare a puntare alla qualificazione in semifinale. Un risultato che potrebbe regalare all’azzurro un altro incredibile traguardo, ovvero l’ingresso in top-5 della classifica ATP per la prima volta in carriera.