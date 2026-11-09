Zverev spreca la sua chance di allungare su Sinner, mentre con il successo al Masters 1000 di Parigi Alcaraz si ravvicina alla vetta. Fritz scavalca Djokovic e scalza Jodar dalla top-10

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Esordio da numero 1 della classifica ATP da dimenticare per Alexander Zverev, che fallisce nel tentativo di allungare nel ranking su Jannik Sinner, il quale vede invece Carlos Alcaraz avvicinarsi sempre più al suo secondo posto. Breve la permanenza in top-10 di Rafael Jodar, che a una settimana dal suo primo ingresso è già uscito dalle posizione dell’élite del tennis.

Alcaraz si avvicina a Sinner

Stagione sul cemento indoor europeo fin qui da incorniciare per Alcaraz, che dopo il titolo all’ATP 500 di Vienna ha conquistato anche il Masters 1000 di Parigi (suo primo big title su questa superficie) prendendosi la rivincita su Ben Shelton (che consolida il quarto posto staccando gli inseguitori), il quale poco più di due mesi fa lo aveva eliminato ai quarti di finale dello US Open. Un bis di successi che permette a Carlitos di avvicinarsi in classifica a Sinner, che mantiene un vantaggio di 1850 punti nella Race, distacco che potrebbe diminuire in seguito alle ATP Finals, dove ora lo spagnolo si presenta come principale favorito.

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Zverev non scappa: l’esordio da n°1 è da dimenticare

Non inizia col piede giusto invece il regno in vetta alla classifica di Zverev, che alla prima uscita da n°1 della classifica ATP nell’ultimo Masters 1000 stagionale è stato sconfitto all’esordio da Musetti, che ha trionfato con netto risultato di 7-6 6-2. Sascha fallisce così nel tentativo di aumentare il vantaggio su Sinner, che (togliendo già i punti delle passate ATP Finals) rimane a 1400 punti dal tedesco, che proverà a riscattarsi a Torino anche per allungare il più possibile il suo regno.

Jodar subito fuori dalla top-10, Musetti scende

Masters 1000 di Parigi negativo anche per Jodar, che all’esordio assoluto da top-10 è stato sconfitto al secondo turno da Casper Ruud. Un risultato che è costato allo spagnolo l’uscita dai primi dieci giocatori al mondo a distanza di una sola settimana dal suo ingresso, ma che fortunatamente non ha avuto altre conseguenze per Rafa, che grazie alla sconfitta di Alex de Minaur all’esordio, di Novak Djokovic al 2° turno e di Taylor Fritz ai quarti è riuscito comunque a strappare il pass per ATP Finals.

La vittoria su Zverev invece non è bastata a Musetti per conservare la sua posizione nel ranking. Dopo il suo secondo successo in carriera contro un numero 1 della classifica infatti l’azzurro è stato eliminato al 3° turno dalla sorpresa del torneo Luca Van Assche. Una che è costata a Lorenzo la perdita di una posizione nel ranking, dove ora si ritrova al 25° posto.