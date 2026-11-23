Il tedesco chiude al primo posto il 2026, Sinner è secondo ma ormai insediato da Alcaraz a soli 350 punti. Cobolli viene scavalcato in classifica da da Fils, Jodar come Becker

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’anno del tennis, almeno per quello che riguarda l’ATP, arriva di fatto alla conclusione dopo l’atto conclusivo delle ATP Finals e la vittoria di Carlos Alcaraz a Torino. Al primo posto della classifica chiude il tedesco Sascha Zverev, sul podio insieme a lui ci sono Jannik Sinner e proprio lo spagnolo con una classifica che però potrebbe subire un nuovo terremoto all’inizio del nuovo anno. Perde una posizione Cobolli che scende alla numero 7, Jodar chiude l’anno tra i migliori 10 avvicinando il record di Boris Becker.

Sinner distante da Zverev e Alcaraz lo insidia

La classifica in questo momento potrebbe essere l’ultimo dei pensieri di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è fermo dalla finale di Wimbledon e in questo momento la data del suo ritorno in campo non è ancora stata ufficializzata, anzi. Più passano i giorni più crescono i dubbi e le possibilità che l’azzurro sia costretto a ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il suo problema al ginocchio. A testimonia la sua lunga assenza ci pensa il ranking, Sinner chiude l’anno al numero 2 ma con un distacco da Zverev che adesso è diventato importante. Il tedesco è primo con 10350 punti contro i 7950 di Sinner e alle sue spalle continua l’inseguimento furioso di Alcaraz che con la vittoria delle ATP Finals arriva a 7600 punti, solo 350 punti di distanza.

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Shelton sogna, Jodar da record

La classifica dei primi 10 giocatori del mondo non cambierà nelle prossime settimane. Alle spalle dei big 3 c’è Ben Shelton, autore di una stagione molto solida in cui però sono mancati ancora una volta gli acuti. L’arrivo di Ferrero nel suo team porta la speranza di un salto di qualità per provare a rivaleggiare con i migliori. Al quinto posto un ritrovato Daniil Medvedev. Ma la vera sorpresa della stagione è lo spagnolo Rafa Jodar che chiude al 10 posto dopo aver cominciato l’anno da numero 165 al mondo. Una scalata che in passata era riuscita solo a un fenomeno come Boris Becker.

Cobolli paga le Finals, che balzo di Passaro

Non ci sono grosse variazioni anche nella classifica degli italiani. Sono 7 gli azzurri che chiudono all’interno della Top 100, dopo Sinner c’è Flavio Cobolli che però paga una settimana complicata a Torino (con 3 sconfitte) e perde una posizione in classifica ai danni di Arthur Fils scivolando dal sesto al settimo imposto. Invariate le altre posizioni con Darderi 21esimo, Musetti 27esimo, Arnaldi 37esimo, Berrettini 43esimo e Bellucci 62esimo. Il balzo della settimana è quello di Francesco Passaro che dopo un periodo altalenante sembra aver ingranato la marcia proprio a fine stagione. La vittoria a Metz è la terza in un Challenger nel giro di poco più di un mese dopo i trionfi a Palermo e Maia, un successo che gli permette di scalare 34 posizioni, issarsi alla numero 126 e comincia a guardare con uno sguardo diverso anche la prossima stagione.

ATP: la classifica completa