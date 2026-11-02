Dopo aver festeggiato le 95 settimane in cima alla classifica, Jannik Sinner deve cedere il trono del ranking ATP al tedesco e scende sotto quota 10mila. Ora anche Alcaraz comincia la rimonta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il momento che nessun tifoso italiano avrebbe voluto è purtroppo inevitabilmente arrivato. L’infortunio al ginocchio che ha colpito Jannik Sinner presenta un conto salatissimo, con l’azzurro fermo dalla finale di Wimbledon che deve cedere la posizione numero 1, nella classifica ATP del 2 novembre, al tedesco Sascha Zverev. L’altoatesino scende sotto quota 10mila punti (l’ultima volta era accaduto a maggio 2025) e vede anche Carlos Alcaraz cominciare la sua rimonta.

Sinner cede lo scettro a Zverev, Alcaraz lo punta

Risale a maggio 2025 l’ultima volta che Jannik Sinner aveva meno di 10mila punti nella classifica ATP. Da quel momento l’azzurro cominciò una lunga e inesorabile rimonta che poi lo ha riportato a essere il numero 1 del mondo. Ora la lunga assenza dai campi lo costringe a lasciare per strada tanti punti (e ancora molti saranno prima del finale di stagione). Un infortunio di cui ha approfittato Sascha Zverev che ha conquistato la posizione numero 1 del ranking grazie alla semifinale conquistata a Vienna. Ora il tedesco è in cima al mondo con 9550 punti, 100 in più del tennista altoatesino. E alle loro spalle incombe un Carlos Alcaraz in piena rimonta dopo aver fatto il pieno con la vittoria del torneo di Vienna. La distanza è ancora lunga visto che lo spagnolo ha solo 6100 punti ma le possibilità di andare a rosicchiare punti ci sono tutte.

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Cobolli vede le Finals, Berrettini in risalita

Alle spalle di Jannik Sinner, il primo degli azzurri continua a essere Flavio Cobolli. Il tennista romano si è fermato agli ottavi di finale al torneo di Vienna quando è stato costretto a ritirarsi nel corso del derby con Berrettini a causa di un infortunio. Gli occhi di Flavio sono ovviamente puntati sulle Finals di Torino che sono a un passo ma servirà l’ultimo sforzo, condizioni permettendo, al Masters 1000 di Parigi. In 21esima posizione troviamo Luciano Darderi che si sale di due posti così come Lorenzo Musetti ora alla numero 24.

Stabile Arnaldi alla posizione numero 36, mentre le ottime prestazioni in Austria hanno permesso a Matteo Berrettini di rendersi protagonista di una bella scalata che ora lo vede alla posizione numero 43 (+5). Tra i primi 100 anche Bellucci alla 66, mentre Lorenzo Sonego perde 15 posizioni e si ritrova al numero 106. La nota positiva della settimana arriva dal giovanissimo Federico Cinà, ormai a un passo dalle Next Gen Finals di Reggio Calabria: il palermitano guadagna 6 posizioni e arriva alla numero 136.

Il crollo di Bublik, occhio a Kouamé

Lo scorso anno Alexandxer Bublik sembrava aver risolto tutti i problemi di continuità che hanno sempre caratterizzato la sua carriera. A distanza di 365 giorni le cose non sono andate secondo i piani, il kazako è tornato ad alternare super prestazioni a prove da dimenticare e ora lascia per strada 6 posizioni in classifica atterrando alla numero 26. Tra gli “scalatori” della settimana vanno segnalati il ceco Lehecka (+6, ora alla 15), il tedesco Struff (+8, alla 39) e i francesi Mannarino (+14, ora alla 59) e Atmane (+17, ora alle 73). Sempre in casa Francia bisognerà prestare grandissima attenzione alla crescita del 17enne Kouamé che guadagna 44 posizioni e si avvicina sempre di più ai primi 100.

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