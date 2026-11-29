Cento e oltre. Kimi Antonelli con la vittoria, la decima, in Qatar, allunga ancor di più in classifica piloti, sono oltre 100, per la precisione 111 le lunghezze di margine su Verstappen che nonostante sia finito fuori dal podio per la prima volta da diverse gare, ottiene il platonico titolo di vice campione del mondo, un altro dopo quello dello scorso anno quando arrivo a pochi punti da Norris campione. Russell riscavalca Hamilton sul podio mondiale. Tra i costruttori con l’arrivo in parata poco onorevole da 6° e 7° posto, la Ferrari si assicura il 2° posto nella classifica costruttori anche se anni luce dalla Mercedes.
- Classifica piloti F1 a una gara dalla fine
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori 2026 post Qatar
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del Gp del Qatar
Classifica piloti F1 a una gara dalla fine
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|427
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|316
|3
|George Russell
|Mercedes
|282
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|275
|5
|Lando Norris
|McLaren
|274
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|256
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|182
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|126
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|91
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|52
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Qatar
|1
|Mercedes
|709
|2
|Ferrari
|531
|3
|Red Bull
|456
|4
|McLaren
|456
|5
|Racing Bulls
|116