Il campione altoatesino resta al comando del ranking ATP anche lunedì 26 ottobre con il tedesco che però ormai potrebbe scalzarlo. Berrettini perde ancora posizioni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner resiste al numero 1 della classifica mondiale, collezionando la settimana numero 95 in cima al mondo. Nonostante un’assenza dai campi che dura dalla finale di Wimbledon, l’azzurro conserva ancora qualche punticino di margine nei confronti di Sascha Zverev che però a Vienna potrebbe effettuare il sorpasso che resta in ogni caso scontato.

Sinner numero 1, cosa succederà dopo Vienna

L’ultima partita risale alla finale di Wimbledon, eppure Jannik Sinner è ancora il numero 1 della classifica ATP stilata lunedì 26 ottobre. Numeri che danno il senso della stagione clamorosa che stava mettendo insieme il tennista altoatesino prima che l’infortunio al ginocchio rovinasse tutto. Ora il margine di vantaggio si assottiglia a soli 700 punti, anche meno considerato che la prossima settimana dai suoi 10.450 spariranno anche i 500 della vittoria di Vienna della scorsa edizione. Zverev prepara il sorpasso, il tedesco sarà impegnato proprio in Austria e gli basterà vincere due partite, la prima è in programma contro lo spagnolo Landaluce, poi ci sarà il confronto tra uno tra Grieekspoor e Nakashima. Se arriva ai quarti settimana prossima sarà lui il nuovo numero 1, altrimenti dovrà solo aspettare ancora.

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Che corsa per le Finals, Fonseca crolla in classifica

Forse più che la classifica ATP, grande attenzione è riservata soprattutto alla Race. Mancano ancora pochi tornei prima della fine della stagione, c’è da giocare a Vienna, Basilea (che cadono questa settimana) e poi l’ultimo Masters a Parigi. Punti decisivi per chi vuole strappare una qualificazione alle Finals di Torino. La bagarre comprende tantissimi nomi da 3660 punti di Medvedev a ai 2840 dell’11esimo, che in questo caso è Novak Djokovic. In mezzo c’è anche il nostro Flavio Cobolli che con i suoi 3640 punti sembra ormai quasi certo di un posto.

Tornando al ranking ATP, l’ultima settimana con tanti tornei 250 ha creato pochi scossoni. C’è da segnalare la risalita di Stefanos Ttsitsipas che sta chiudendo bene la stagione (ora numero 33), ma anche il crollo del giovane brasiliano Joao Fonseca. Fermato da un infortunio ora perde 12 posizioni e scivola al numero 40. Dopo gli ottimi risultati delle ultime settimane risalgono posizioni Struff (ora 47) e Tallon Griekspoor (50).

Berrettini perde posizioni, che balzo di Romano

Le posizioni dei tennisti italiani rimane sostanzialmente inalterata. Il numero 2 tricolore resta Flavio Cobolli stabile alla sesta posizione in classifica, mentre in posizione numero 23 c’è Luciano Darderi. Nessun balzo in classifica dopo la vittoria a Lione per Lorenzo Musetti che rimane alla posizione numero 26 come per Arnaldi che rimane alla 36. Perde invece altre 5 posizioni Matteo Berrettini che scenda alla numero 48. Qualche movimento per Bellucci che sale alla 66 mentre Sonego scende alla 91. L’Italia scopre anche Filippo Romano. Il 21enne di Sarzana entra tra i migliori 20 italiani del ranking dopo aver vinto il primo Challenge a Firenze e scala 58 posizioni che gli consentono di debuttare nei primi 250 del mondo. Un best ranking nel finale di stagione che potrebbe aprirgli anche la possibilità di partecipare alle qualificazioni dell’Australian Open 2027.