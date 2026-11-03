Scomparso nelle prime giornate, il VAR è tornato protagonista ma non ha aiutato a ridurre gli errori determinanti nel campionato di Serie A. Anzi, in alcuni casi ne ha propiziato altri. Continua a mantenersi alta la media di partite falsate, così come continuano a registrarsi errori su errori. La gestione Orsato sta raggiungendo quasi i livelli della gestione Rocchi, sono tornati persino i rigorini. Disastroso il bilancio di un partitissima come Juventus-Napoli, polemiche anche sul derby Milan-Inter. Due le partite condizionate nel turno, vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo dieci giornate , con le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

Serie A, due sviste determinanti nel turno

Le due partite falsate della decima giornata sono Como-Venezia e Lazio-Cagliari. Nella prima l’arbitra Ferrieri Caputi, dopo incomprensibile revisione suggerita dalla sala VAR, revoca un rigore solare in favore dei lagunari per tocco col braccio di Milla punibile e in area. Decisione davvero difficile da comprendere, come evidenziato con coro unanime praticamente da tutti i principali moviolisti. Nel match dell’Olimpico, invece, poco prima del 2-1 di Pinamonti Deiola cade a terra colpito al volto da una pallonata: il gioco da regolamento doveva essere interrotto, invece Colombo lascia correre e l’undici di Gattuso trova il gol vittoria.

Decima giornata, moviola: gli altri pasticci

Sviste gravissime, ma non determinanti per quello che è il nostro regolamento, anche in Juventus-Napoli. Sozza sbaglia in modo clamoroso la gestione dei cartellini, manca un giallo (se ci fosse, sarebbe stato cartellino arancione) a Koopmeiners per l’entrataccia su Anguissa neppure giudicata fallosa, manca soprattutto il secondo giallo a Lucumi per un brutto fallo su Lucca nel primo tempo. Pasticci anche in altre partite. Nel derby il VAR salva Guida che aveva assegnato un errore inesistente all’Inter per un tocco col braccio di Gila, con pallone che in realtà era finito prima sul corpo del difensore del Milan. Anche Zanotti salvato dal VAR in Bologna-Monza sui tre rigori del match.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale LAZIO 28 LAZIO +2 26 INTER 25 COMO – 23 ROMA 24 FROSINONE -2 22 COMO 23 ROMA +2 22 MILAN 21 INTER +4 21 FROSINONE 20 MILAN +1 20 JUVENTUS 17 JUVENTUS -2 19 NAPOLI 14 NAPOLI -3 17 BOLOGNA 14 TORINO – 13 TORINO 13 GENOA – 13 GENOA 13 BOLOGNA +1 13 CAGLIARI 13 ATALANTA – 11 ATALANTA 11 LECCE -1 10 LECCE 9 CAGLIARI +3 10 PARMA 8 MONZA -1 8 FIORENTINA 8 PARMA – 8 SASSUOLO 8 FIORENTINA – 8 MONZA 7 SASSUOLO +1 7 UDINESE 5 VENEZIA -2 5 VENEZIA 3 UDINESE – 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.