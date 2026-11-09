La media rimane alta, il 20% del totale. E gli entusiasmi di inizio stagione per il “nuovo corso Orsato” stanno lasciando progressivamente spazio a polemiche e veleni. Ancora due partite falsate nel quadro dell’undicesima giornata di Serie A, sulla falsariga del trend delle ultime settimane. Chissà che durante la pausa il designatore non possa cambiare strategia: spegnere il VAR non ha eliminato sviste e strafalcioni, riaccenderlo a intermittenza ha fatto addirittura moltiplicare il numero di partite condizionate. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo undici giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.
Serie A, le sviste determinanti in due incontri
Le due partite falsate del weekend sono il sentito derby tra Parma e Bologna, un vero e proprio big match in Emilia-Romagna, e l’ancor più sentita sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Sulla partita del Tardini pesa la decisione di Zufferli, su suggerimento del VAR, di espellere Ndiaye dopo una manciata di minuti: anche Odgaard si era aggrappato ai pantaloncini dell’avversario, il giallo – come rilevato da diversi moviolisti – sarebbe stato il provvedimento più appropriato. Nella partitissima del Franchi Colombo prima grazia Oulai dal doppio giallo per un fallo plateale su Boga, poi non vede un rigore netto per i bianconeri per un tocco di mano di Joao Mario a braccia larghe in area viola.
Moviola 11ma giornata: pasticci con Milan e Inter
Fin qui le sviste determinanti. Polemiche e discussioni feroci, però, anche in altre partite. In Genoa-Milan, diretta da Massa, dubbi sulla mancata espulsione di Marcandalli per fallo da ultimo uomo su Rabiot: una decisione davvero al limite, probabilmente il cartellino rosso non avrebbe sorpreso nessuno. In Inter-Como Chiffi è troppo indulgente con Barella, una sorta di timore reverenziale per i big già emerso qualche settimana fa nei confronti proprio di Rabiot. In Napoli-Lazio, infine, Pairetto ammonisce per sbaglio Rrahmani al posto di un altro calciatore azzurro, errore rimediato in corso d’opera.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|LAZIO
|29
|LAZIO
|+2
|27
|INTER
|28
|ROMA
|+2
|25
|ROMA
|27
|INTER
|+4
|24
|MILAN
|24
|COMO
|–
|23
|COMO
|23
|MILAN
|+1
|23
|FROSINONE
|20
|JUVENTUS
|-4
|22
|JUVENTUS
|18
|FROSINONE
|-2
|22
|BOLOGNA
|17
|NAPOLI
|-3
|18
|CAGLIARI
|16
|TORINO
|–
|14
|NAPOLI
|15
|ATALANTA
|–
|14
|TORINO
|14
|BOLOGNA
|+3
|14
|ATALANTA
|14
|GENOA
|–
|13
|GENOA
|13
|CAGLIARI
|+3
|13
|LECCE
|10
|LECCE
|-1
|11
|FIORENTINA
|9
|PARMA
|-1
|9
|PARMA
|8
|VENEZIA
|-2
|8
|SASSUOLO
|8
|MONZA
|-1
|8
|MONZA
|7
|FIORENTINA
|+1
|8
|VENEZIA
|6
|SASSUOLO
|+1
|7
|UDINESE
|5
|UDINESE
|–
|5
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.