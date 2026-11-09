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Classifica senza errori arbitrali 11ma giornata, scandalo Fiorentina-Juve ma c'è un altro big match falsato

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Due partite condizionate nell'11mo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La media rimane alta, il 20% del totale. E gli entusiasmi di inizio stagione per il “nuovo corso Orsato” stanno lasciando progressivamente spazio a polemiche e veleni. Ancora due partite falsate nel quadro dell’undicesima giornata di Serie A, sulla falsariga del trend delle ultime settimane. Chissà che durante la pausa il designatore non possa cambiare strategia: spegnere il VAR non ha eliminato sviste e strafalcioni, riaccenderlo a intermittenza ha fatto addirittura moltiplicare il numero di partite condizionate. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo undici giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

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Serie A, le sviste determinanti in due incontri

Le due partite falsate del weekend sono il sentito derby tra Parma e Bologna, un vero e proprio big match in Emilia-Romagna, e l’ancor più sentita sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Sulla partita del Tardini pesa la decisione di Zufferli, su suggerimento del VAR, di espellere Ndiaye dopo una manciata di minuti: anche Odgaard si era aggrappato ai pantaloncini dell’avversario, il giallo – come rilevato da diversi moviolisti – sarebbe stato il provvedimento più appropriato. Nella partitissima del Franchi Colombo prima grazia Oulai dal doppio giallo per un fallo plateale su Boga, poi non vede un rigore netto per i bianconeri per un tocco di mano di Joao Mario a braccia larghe in area viola.

Moviola 11ma giornata: pasticci con Milan e Inter

Fin qui le sviste determinanti. Polemiche e discussioni feroci, però, anche in altre partite. In Genoa-Milan, diretta da Massa, dubbi sulla mancata espulsione di Marcandalli per fallo da ultimo uomo su Rabiot: una decisione davvero al limite, probabilmente il cartellino rosso non avrebbe sorpreso nessuno. In Inter-Como Chiffi è troppo indulgente con Barella, una sorta di timore reverenziale per i big già emerso qualche settimana fa nei confronti proprio di Rabiot. In Napoli-Lazio, infine, Pairetto ammonisce per sbaglio Rrahmani al posto di un altro calciatore azzurro, errore rimediato in corso d’opera.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
LAZIO 29 LAZIO +2 27
INTER 28 ROMA +2 25
ROMA 27 INTER +4 24
MILAN 24 COMO 23
COMO 23 MILAN +1 23
FROSINONE 20 JUVENTUS -4 22
JUVENTUS 18 FROSINONE -2 22
BOLOGNA 17 NAPOLI -3 18
CAGLIARI 16 TORINO 14
NAPOLI 15 ATALANTA 14
TORINO 14 BOLOGNA +3 14
ATALANTA 14 GENOA 13
GENOA 13 CAGLIARI +3 13
LECCE 10 LECCE -1 11
FIORENTINA 9 PARMA -1 9
PARMA 8 VENEZIA -2 8
SASSUOLO 8 MONZA -1 8
MONZA 7 FIORENTINA +1 8
VENEZIA 6 SASSUOLO +1 7
UDINESE 5 UDINESE 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali 11ma giornata, scandalo Fiorentina-Juve ma c'è un altro big match falsato Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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