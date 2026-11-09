La media rimane alta, il 20% del totale. E gli entusiasmi di inizio stagione per il “nuovo corso Orsato” stanno lasciando progressivamente spazio a polemiche e veleni. Ancora due partite falsate nel quadro dell’undicesima giornata di Serie A , sulla falsariga del trend delle ultime settimane. Chissà che durante la pausa il designatore non possa cambiare strategia: spegnere il VAR non ha eliminato sviste e strafalcioni, riaccenderlo a intermittenza ha fatto addirittura moltiplicare il numero di partite condizionate. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo undici giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

Serie A, le sviste determinanti in due incontri

Le due partite falsate del weekend sono il sentito derby tra Parma e Bologna, un vero e proprio big match in Emilia-Romagna, e l’ancor più sentita sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Sulla partita del Tardini pesa la decisione di Zufferli, su suggerimento del VAR, di espellere Ndiaye dopo una manciata di minuti: anche Odgaard si era aggrappato ai pantaloncini dell’avversario, il giallo – come rilevato da diversi moviolisti – sarebbe stato il provvedimento più appropriato. Nella partitissima del Franchi Colombo prima grazia Oulai dal doppio giallo per un fallo plateale su Boga, poi non vede un rigore netto per i bianconeri per un tocco di mano di Joao Mario a braccia larghe in area viola.

Moviola 11ma giornata: pasticci con Milan e Inter

Fin qui le sviste determinanti. Polemiche e discussioni feroci, però, anche in altre partite. In Genoa-Milan, diretta da Massa, dubbi sulla mancata espulsione di Marcandalli per fallo da ultimo uomo su Rabiot: una decisione davvero al limite, probabilmente il cartellino rosso non avrebbe sorpreso nessuno. In Inter-Como Chiffi è troppo indulgente con Barella, una sorta di timore reverenziale per i big già emerso qualche settimana fa nei confronti proprio di Rabiot. In Napoli-Lazio, infine, Pairetto ammonisce per sbaglio Rrahmani al posto di un altro calciatore azzurro, errore rimediato in corso d’opera.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale LAZIO 29 LAZIO +2 27 INTER 28 ROMA +2 25 ROMA 27 INTER +4 24 MILAN 24 COMO – 23 COMO 23 MILAN +1 23 FROSINONE 20 JUVENTUS -4 22 JUVENTUS 18 FROSINONE -2 22 BOLOGNA 17 NAPOLI -3 18 CAGLIARI 16 TORINO – 14 NAPOLI 15 ATALANTA – 14 TORINO 14 BOLOGNA +3 14 ATALANTA 14 GENOA – 13 GENOA 13 CAGLIARI +3 13 LECCE 10 LECCE -1 11 FIORENTINA 9 PARMA -1 9 PARMA 8 VENEZIA -2 8 SASSUOLO 8 MONZA -1 8 MONZA 7 FIORENTINA +1 8 VENEZIA 6 SASSUOLO +1 7 UDINESE 5 UDINESE – 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.