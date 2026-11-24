Non si placano le polemiche in Serie A. Roventi le discussioni al termine di Atalanta-Inter, il big match segnato da otto gol, due rigori e infinite recriminazioni per le decisioni dell’arbitro Maresca, ma dubbi anche in altre partite: Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Parma-Roma su tutte. Il ‘solito’ weekend condito da proteste e moviole, insomma, anche se stavolta il bilancio per Orsato e i suoi fischietti è meno pesante rispetto ad altre occasioni segnate da disastri e sfaceli generalizzati. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo dodici giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.
Atalanta-Inter, i casi Zappacosta e Bastoni
Finale turbolento a Bergamo, con Maresca nell’occhio del ciclone per un paio di decisioni contestate da calciatori, staff e tifosi dell’Inter. In particolare: la mancata espulsione di Zappacosta per il tocco col braccio che ha provocato il rigore del 2-4 di Sucic e la concessione del penalty all’Atalanta per un fallo di mano di Bastoni. In entrambi i casi, moviolisti ed esperti concordano in modo quasi plebiscitario: l’arbitro ha visto bene. Per l’ex designatore Rocchi, addirittura, forse su Zappacosta non c’era neppure il giallo, mentre a penalizzare Bastoni e a rendere punibile il suo intervento sono state le braccia larghissime, nonostante la posizione di spalle del difensore.
Moviola 12ma giornata: tutte le polemiche
Discussioni anche in altre partite. In Napoli-Torino Di Bello e il Var giudicano regolare il recupero di Lang su Aboukhlal da cui nasce il gol di McTominay: decisione corretta. Proteste incrociate anche in Parma-Roma, ma Sozza vede bene sia nel non concedere rigore ai giallorossi in avvio per un contatto sospetto Troilo-Kone sia nel concedere punizione alla Roma per un fallo di Keita su Cristante, da cui scaturirà il primo gol del match. Qualche impaccio per Pairetto in Milan-Frosinone (lo salvano il VAR e il punteggio), così come per Doveri in Monza-Fiorentina: manca un rigore ai viola per contatto Kouadio-Mastantuono. Bene Arena in Juventus-Venezia, ininfluente il possibile errore di Calzavara in Como-Cagliari: fallo da rigore di Kaiki su Grandu.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|LAZIO
|32
|LAZIO
|+2
|30
|ROMA
|30
|ROMA
|+2
|28
|INTER
|29
|COMO
|–
|26
|MILAN
|27
|MILAN
|+1
|26
|COMO
|26
|JUVENTUS
|-4
|25
|JUVENTUS
|21
|INTER
|+4
|25
|FROSINONE
|20
|FROSINONE
|-2
|22
|NAPOLI
|18
|NAPOLI
|-3
|21
|BOLOGNA
|18
|GENOA
|–
|16
|GENOA
|16
|ATALANTA
|–
|15
|CAGLIARI
|16
|BOLOGNA
|+3
|15
|ATALANTA
|15
|TORINO
|–
|14
|TORINO
|14
|CAGLIARI
|+3
|13
|MONZA
|10
|MONZA
|-1
|11
|LECCE
|10
|LECCE
|-1
|11
|FIORENTINA
|9
|PARMA
|-1
|9
|PARMA
|8
|VENEZIA
|-2
|8
|SASSUOLO
|8
|FIORENTINA
|+1
|8
|UDINESE
|6
|SASSUOLO
|+1
|7
|VENEZIA
|6
|UDINESE
|–
|6
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.