Non si placano le polemiche in Serie A . Roventi le discussioni al termine di Atalanta-Inter, il big match segnato da otto gol, due rigori e infinite recriminazioni per le decisioni dell’arbitro Maresca , ma dubbi anche in altre partite: Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Parma-Roma su tutte. Il ‘solito’ weekend condito da proteste e moviole, insomma, anche se stavolta il bilancio per Orsato e i suoi fischietti è meno pesante rispetto ad altre occasioni segnate da disastri e sfaceli generalizzati. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo dodici giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

Atalanta-Inter, i casi Zappacosta e Bastoni

Finale turbolento a Bergamo, con Maresca nell’occhio del ciclone per un paio di decisioni contestate da calciatori, staff e tifosi dell’Inter. In particolare: la mancata espulsione di Zappacosta per il tocco col braccio che ha provocato il rigore del 2-4 di Sucic e la concessione del penalty all’Atalanta per un fallo di mano di Bastoni. In entrambi i casi, moviolisti ed esperti concordano in modo quasi plebiscitario: l’arbitro ha visto bene. Per l’ex designatore Rocchi, addirittura, forse su Zappacosta non c’era neppure il giallo, mentre a penalizzare Bastoni e a rendere punibile il suo intervento sono state le braccia larghissime, nonostante la posizione di spalle del difensore.

Moviola 12ma giornata: tutte le polemiche

Discussioni anche in altre partite. In Napoli-Torino Di Bello e il Var giudicano regolare il recupero di Lang su Aboukhlal da cui nasce il gol di McTominay: decisione corretta. Proteste incrociate anche in Parma-Roma, ma Sozza vede bene sia nel non concedere rigore ai giallorossi in avvio per un contatto sospetto Troilo-Kone sia nel concedere punizione alla Roma per un fallo di Keita su Cristante, da cui scaturirà il primo gol del match. Qualche impaccio per Pairetto in Milan-Frosinone (lo salvano il VAR e il punteggio), così come per Doveri in Monza-Fiorentina: manca un rigore ai viola per contatto Kouadio-Mastantuono. Bene Arena in Juventus-Venezia, ininfluente il possibile errore di Calzavara in Como-Cagliari: fallo da rigore di Kaiki su Grandu.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale LAZIO 32 LAZIO +2 30 ROMA 30 ROMA +2 28 INTER 29 COMO – 26 MILAN 27 MILAN +1 26 COMO 26 JUVENTUS -4 25 JUVENTUS 21 INTER +4 25 FROSINONE 20 FROSINONE -2 22 NAPOLI 18 NAPOLI -3 21 BOLOGNA 18 GENOA – 16 GENOA 16 ATALANTA – 15 CAGLIARI 16 BOLOGNA +3 15 ATALANTA 15 TORINO – 14 TORINO 14 CAGLIARI +3 13 MONZA 10 MONZA -1 11 LECCE 10 LECCE -1 11 FIORENTINA 9 PARMA -1 9 PARMA 8 VENEZIA -2 8 SASSUOLO 8 FIORENTINA +1 8 UDINESE 6 SASSUOLO +1 7 VENEZIA 6 UDINESE – 6

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.