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Classifica senza errori arbitrali, 8a giornata da incubo: falsate 3 sfide, sviste a Napoli e con Inter e Milan

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Tre match condizionati nell'8va giornata. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gli entusiami per la “nuova linea Orsato” sono già finiti. Adesso gli errori fioccano, il VAR è tornato ad accendersi a intermittenza mentre alcuni falli evidenti non sono più fischiati in nome di un presunto metro più permissivo, “europeo”, che in realtà in Europa non trova riscontri: nelle coppe, ma anche nei campionati stranieri, quando fanno fallo è fallo e lo fischiano. Addirittura tre le partite falsate in un weekend da incubo per la classe arbitrale. Sviste clamorose in Napoli-Roma ma anche in Inter-Fiorentina, Udinese-Milan, Lazio-Parma e in altri campi. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo otto giornate e quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

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Serie A, 8ma giornata: tre partite condizionate

La prima partita falsata è Torino-Monza, diretta da Marchetti: manca infatti un rigore ai brianzoli per fallo di Belghali su Mangas a fine primo tempo. Il contatto è evidente, il VAR doveva intervenire. Falsata pure Napoli-Roma, dove pesa la mancata espulsione di Gollini da parte di Colombo nel primo tempo. Il braccio del portiere, che interviene fuori area, non fa volume ma il movimento verso il pallone c’è e fa cambiare direzione alla sfera più di quella che avrebbe provocato un semplice contatto col corpo. Infine, Atalanta-Frosinone: Marinelli concede rigore ai nerazzurri per un tocco di mano di Cittadini che è però conseguenza naturale del movimento, visto che il difensore era in caduta. Si tratta di un errore grave.

Ottava giornata, la moviola: sviste dappertutto

Errori anche in altre partite, non determinanti solo perché le squadre danneggiate poi hanno vinto lo stesso. In Lazio-Parma, ad esempio, Arena nega un rigore in avvio ai biancocelesti per un contatto Troilo-Frattesi che è chiaramente falloso. In Inter-Fiorentina Mariani e il VAR negano un penalty netto ai nerazzurri per un fallo di Viery su Thuram sullo 0-1. In Udinese-Milan, poi, poteva starci il rosso a fine primo tempo per il bianconero Palma, in conseguenza di una gomitata dello stesso calciatore al milanista Ramos. Buona, infine, la direzione di Lecce-Juventus da parte di Maresca: ingenuo Gaspar a rimediare un rosso evitabile a 20 secondi dal termine, a partita ormai decisa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 22 LAZIO 22
LAZIO 22 INTER +2 20
ROMA 18 COMO -2 19
MILAN 18 MILAN +1 17
COMO 17 FROSINONE -2 16
FROSINONE 14 JUVENTUS -2 16
JUVENTUS 14 ROMA +2 16
TORINO 13 NAPOLI -3 14
CAGLIARI 13 TORINO 13
NAPOLI 11 LECCE -1 10
ATALANTA 10 ATALANTA 10
LECCE 9 CAGLIARI +4 9
BOLOGNA 8 MONZA -1 8
SASSUOLO 8 GENOA 7
MONZA 7 BOLOGNA +1 7
GENOA 7 SASSUOLO +1 7
UDINESE 4 UDINESE 4
FIORENTINA 4 FIORENTINA 4
PARMA 4 PARMA 4
VENEZIA 3 VENEZIA 3

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali, 8a giornata da incubo: falsate 3 sfide, sviste a Napoli e con Inter e Milan Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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