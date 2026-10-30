Continuano i disastri in Serie A con errori clamorosi da parte dei direttori di gara, interventi dalla sala VAR che cominciano a diventare più frequenti, ma pur sempre intermittenti tra un campo e l’altro, e sviste in serie. Il risultato è che anche nel nono turno del massimo campionato c’è da registrare una partita falsata, con un altro paio condizionate comunque da sviste piuttosto evidenti. Particolarmente gravi le incertezze in Venezia-Inter e Milan-Bologna, tanti dubbi anche in Torino-Como e Genoa-Juventus. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo nove giornate, quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.
Serie A, 9ma giornata: c’è una partita falsata
Il match falsato del turno è Venezia-Inter, vinto dai nerazzurri sul punteggio di 0-2 ma condizionato da due errori evidenti a sfavore della formazione di casa. L’arbitro Pairetto e il suo omologo in sala VAR non vedono un contatto da rigore tra Bisseck e Lauberbach in area dell’Inter: c’è il pestone del difensore ai danni dell’attaccante lagunare. Anche l’azione del vantaggio nerazzurro, con l’autorete di Moreno su cross di Thuram, è viziata da un fallo: Carlos Augusto interviene irregolarmente su Sohm prima del recupero del pallone, l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per accordare una punizione al Venezia.
Nona giornata, moviola: tutte le sviste gravi
Altri errori evidenti in altre partite, non determinanti ai fini del risultato per quello che è il nostro regolamento. In Torino-Como, diretta da Collu, manca un rigore per i lariani per contatto Braganca-Da Cunha in area granata. Grave anche la svista di Sacchi in Milan-Bologna: c’è un fallo netto di Pobega su Modric all’inizio dell’azione che porterà al 2-3 dello scatenato Mbangula. Sbaglia anche Doveri in Genoa-Juventus: tanti dubbi per un fallo su Alajbegovic nell’azione del 2-0 di Baldanzi, graziato poi Bremer per un’entrataccia su Vitinha nella ripresa non sanzionata neanche da un giallo. Buone, infine, le direzioni di Feliciani in Roma-Cagliari, di Zufferli in Sassuolo-Lazio e di Ayroldi in Monza-Napoli.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|25
|LAZIO
|–
|25
|LAZIO
|25
|COMO
|-2
|22
|ROMA
|21
|INTER
|+4
|21
|COMO
|20
|FROSINONE
|-2
|19
|MILAN
|18
|ROMA
|+2
|19
|FROSINONE
|17
|NAPOLI
|-3
|17
|NAPOLI
|14
|MILAN
|+1
|17
|JUVENTUS
|14
|JUVENTUS
|-2
|16
|TORINO
|13
|TORINO
|–
|13
|CAGLIARI
|13
|ATALANTA
|–
|11
|BOLOGNA
|11
|LECCE
|-1
|10
|ATALANTA
|11
|GENOA
|–
|10
|GENOA
|10
|BOLOGNA
|+1
|10
|LECCE
|9
|CAGLIARI
|+4
|9
|SASSUOLO
|8
|MONZA
|-1
|8
|MONZA
|7
|SASSUOLO
|+1
|7
|UDINESE
|5
|UDINESE
|–
|5
|FIORENTINA
|5
|FIORENTINA
|–
|5
|PARMA
|5
|PARMA
|–
|5
|VENEZIA
|3
|VENEZIA
|-1
|4
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.