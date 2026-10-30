Continuano i disastri in Serie A con errori clamorosi da parte dei direttori di gara , interventi dalla sala VAR che cominciano a diventare più frequenti, ma pur sempre intermittenti tra un campo e l’altro, e sviste in serie. Il risultato è che anche nel nono turno del massimo campionato c’è da registrare una partita falsata , con un altro paio condizionate comunque da sviste piuttosto evidenti. Particolarmente gravi le incertezze in Venezia-Inter e Milan-Bologna , tanti dubbi anche in Torino-Como e Genoa-Juventus . Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo nove giornate , quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

Serie A, 9ma giornata: c’è una partita falsata

Il match falsato del turno è Venezia-Inter, vinto dai nerazzurri sul punteggio di 0-2 ma condizionato da due errori evidenti a sfavore della formazione di casa. L’arbitro Pairetto e il suo omologo in sala VAR non vedono un contatto da rigore tra Bisseck e Lauberbach in area dell’Inter: c’è il pestone del difensore ai danni dell’attaccante lagunare. Anche l’azione del vantaggio nerazzurro, con l’autorete di Moreno su cross di Thuram, è viziata da un fallo: Carlos Augusto interviene irregolarmente su Sohm prima del recupero del pallone, l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per accordare una punizione al Venezia.

Nona giornata, moviola: tutte le sviste gravi

Altri errori evidenti in altre partite, non determinanti ai fini del risultato per quello che è il nostro regolamento. In Torino-Como, diretta da Collu, manca un rigore per i lariani per contatto Braganca-Da Cunha in area granata. Grave anche la svista di Sacchi in Milan-Bologna: c’è un fallo netto di Pobega su Modric all’inizio dell’azione che porterà al 2-3 dello scatenato Mbangula. Sbaglia anche Doveri in Genoa-Juventus: tanti dubbi per un fallo su Alajbegovic nell’azione del 2-0 di Baldanzi, graziato poi Bremer per un’entrataccia su Vitinha nella ripresa non sanzionata neanche da un giallo. Buone, infine, le direzioni di Feliciani in Roma-Cagliari, di Zufferli in Sassuolo-Lazio e di Ayroldi in Monza-Napoli.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 25 LAZIO – 25 LAZIO 25 COMO -2 22 ROMA 21 INTER +4 21 COMO 20 FROSINONE -2 19 MILAN 18 ROMA +2 19 FROSINONE 17 NAPOLI -3 17 NAPOLI 14 MILAN +1 17 JUVENTUS 14 JUVENTUS -2 16 TORINO 13 TORINO – 13 CAGLIARI 13 ATALANTA – 11 BOLOGNA 11 LECCE -1 10 ATALANTA 11 GENOA – 10 GENOA 10 BOLOGNA +1 10 LECCE 9 CAGLIARI +4 9 SASSUOLO 8 MONZA -1 8 MONZA 7 SASSUOLO +1 7 UDINESE 5 UDINESE – 5 FIORENTINA 5 FIORENTINA – 5 PARMA 5 PARMA – 5 VENEZIA 3 VENEZIA -1 4

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.