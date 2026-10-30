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Classifica senza errori arbitrali 9a giornata, Venezia-Inter e Milan-Bologna da incubo, sviste con Como e Juve

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Una sfida condizionata nella 9a giornata. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Continuano i disastri in Serie A con errori clamorosi da parte dei direttori di gara, interventi dalla sala VAR che cominciano a diventare più frequenti, ma pur sempre intermittenti tra un campo e l’altro, e sviste in serie. Il risultato è che anche nel nono turno del massimo campionato c’è da registrare una partita falsata, con un altro paio condizionate comunque da sviste piuttosto evidenti. Particolarmente gravi le incertezze in Venezia-Inter e Milan-Bologna, tanti dubbi anche in Torino-Como e Genoa-Juventus. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo nove giornate, quali sono le squadre più “penalizzate” e quelle con più “aiutini”.

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Serie A, 9ma giornata: c’è una partita falsata

Il match falsato del turno è Venezia-Inter, vinto dai nerazzurri sul punteggio di 0-2 ma condizionato da due errori evidenti a sfavore della formazione di casa. L’arbitro Pairetto e il suo omologo in sala VAR non vedono un contatto da rigore tra Bisseck e Lauberbach in area dell’Inter: c’è il pestone del difensore ai danni dell’attaccante lagunare. Anche l’azione del vantaggio nerazzurro, con l’autorete di Moreno su cross di Thuram, è viziata da un fallo: Carlos Augusto interviene irregolarmente su Sohm prima del recupero del pallone, l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per accordare una punizione al Venezia.

Nona giornata, moviola: tutte le sviste gravi

Altri errori evidenti in altre partite, non determinanti ai fini del risultato per quello che è il nostro regolamento. In Torino-Como, diretta da Collu, manca un rigore per i lariani per contatto Braganca-Da Cunha in area granata. Grave anche la svista di Sacchi in Milan-Bologna: c’è un fallo netto di Pobega su Modric all’inizio dell’azione che porterà al 2-3 dello scatenato Mbangula. Sbaglia anche Doveri in Genoa-Juventus: tanti dubbi per un fallo su Alajbegovic nell’azione del 2-0 di Baldanzi, graziato poi Bremer per un’entrataccia su Vitinha nella ripresa non sanzionata neanche da un giallo. Buone, infine, le direzioni di Feliciani in Roma-Cagliari, di Zufferli in Sassuolo-Lazio e di Ayroldi in Monza-Napoli.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 25 LAZIO 25
LAZIO 25 COMO -2 22
ROMA 21 INTER +4 21
COMO 20 FROSINONE -2 19
MILAN 18 ROMA +2 19
FROSINONE 17 NAPOLI -3 17
NAPOLI 14 MILAN +1 17
JUVENTUS 14 JUVENTUS -2 16
TORINO 13 TORINO 13
CAGLIARI 13 ATALANTA 11
BOLOGNA 11 LECCE -1 10
ATALANTA 11 GENOA 10
GENOA 10 BOLOGNA +1 10
LECCE 9 CAGLIARI +4 9
SASSUOLO 8 MONZA -1 8
MONZA 7 SASSUOLO +1 7
UDINESE 5 UDINESE 5
FIORENTINA 5 FIORENTINA 5
PARMA 5 PARMA 5
VENEZIA 3 VENEZIA -1 4

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali 9a giornata, Venezia-Inter e Milan-Bologna da incubo, sviste con Como e Juve Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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