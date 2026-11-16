Novità notevoli in Top 10 dopo la vittoria della russa delle WTA Finals, la nostra azzurra rimane stabile in 35esima posizione e c'è chi annuncia il fidanzamento in una settimana clou

Quando indicavamo in Mirra Andreeva il futuro del tennis femminile non eravamo nella condizioni di poter prevedere il traguardo delle WTA Finals e di questa posizione numero 2 che segna una linea di demarcazione netta. A dividerla da Elena Rybakina sono appena 293 punti. Un soffio, una manciata di risultati utili per la russa capace di ribaltare la Top 10 e spodestare anche la Tigre bielorussa. Rispetto alla scorsa settimana, e lo sapevamo, non poteva che essere dirompente la vittoria della russa che ha sconfitto, in una finale che sa di geopolitica, l’ucraina Elina Svitolina, la quale si è rifiutata da darle la mano, rivolgersi all’avversaria e interagire con lei. Non che sia stata l’unica novità nella parte alta della classifica. Stabili Coco Gauff, Jessica Pegula e Svitolina mentre sale Linda Noskova. Scende Karolina Muchova. Invariate le posizioni di Iga Swiatek e Marta Kostyuk.

Rybakina 1° in classifica dopo le WTA Finals 2026

La kazaka Rybakina precede la russa Andreeva, fresca vincitrice delle WTA Finals di Indian Wells e quel che impone il recupero in vista della prossima stagione. Irriconoscibile una provata Aryna, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023) segnando la svolta, in un anno che ha visto vanificare il vantaggio accumulato. Quel tesoretto è svanito e oggi, dopo la vittoria della russa, l’era di Rybakina è minacciata già da quei 293 punti che la dividono dalla enfant prodige russa del tennis mondiale. Il best ranking è un plus che annuncia un possibile miglioramento, non moto in là.

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La 19enne russa precede la bielorussa Sabalenka, ex numero 1, inserita tra le nemiche dell’Ucraina dopo gli insulti e poi la statunitense Coco Gauff, quarta, per appena tre punti Jessica Pegula, quinta. Stabile l’ucraina Svitolina, sesta (fulcro delle polemiche di questa edizione) davanti alla ceca Noskova, settima. In ottava posizione c’è l’altra ceca Muchova, che precede la polacca Iga Swiatek, nona. L’altra ucraina della Top 10, Marta Kostyuk, ribadisce il “best ranking”.

ANSA

Jasmine Paolini non si scolla dalla 35° posizione

Pressoché immobile la classifica della nostra Jasmine Paolini che occupa ancora la posizione numero 35 sempre più simile a una sentenza per lei che si deve e può godere il risultato straordinario conseguito alle WTA Finals in coppia con Sara Errani. Uscita a fine maggio dalla Top 10 (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, raggiungendo la posizione numero 4 rimasto suo best ranking), la migliore azzurra ha lanciato un segnale decisivo. Un modo eloquente per ribadire che c’è e ci sarà fino alla prossima.

Si incomincia dal doppio per costruire, passo dopo passo e torneo dopo torneo, la risalita sperata che la possa proiettare di nuovo almeno nella Top 20.

Top 10, la situazione WTA Finals

Concluse le Finals, eccoci alla classifica aggiornata con qualche punto in più e altri in meno che non cambiano la sostanza della nostra gerarchia punti. Ecco la situazione punti così come diffusa stamani:

Elena Rybakina 8099 Mirra Andreeva 7806 Aryna Sabalenka 6685 Coco Gauff 6163 Jessica Pegula 6160 Elina Svitolina 5921 Linda Noskova 4343 Karolina Muchova 4665 Iga Swiatek 4188 Marta Kostyuk 3910

Nella classifica settimanale alcune novità di rilievo si associano alla classifica, comprese le prime dieci. Jasmine Paolini non riesce a recuperare e si scopre ancora 35°, comunque migliore italiana al mondo. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya rimane al 25° posto

Anna Kalinskaya annuncia il suo fidanzamento che anticipa l’annuncio delle nozze, nella settimana riservata all’evento clou di fine stagione a Indian Wells. Nulla cambia in termini di classifica, per la russa, ex fidanzata di Jannik Sinner. Molti auguri e grande attesa per il suo ritorno in campo ai massimi livelli.