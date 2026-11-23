Non ci sono scosse nella classifica WTA in Top 10 dopo la vittoria della russa delle WTA Finals, l'azzurra da singolarista rimane in 35esima posizione mentre si infittisce il mistero Sabalenka

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La classifica (quasi) cristallizzata ci lancia nelle profondità dell’impatto della crisi di Aryna Sabalenka, della finta battuta d’arresto di Elena Rybakina di contro alla vittoria e alle celebrazioni meritate della ragazzina più promettente del circuito già un anno e mezzo fa, la rissa Mirra Andreeva nuova numero 2. Quando indicavamo in lei il futuro del tennis femminile non eravamo nella condizioni di poter prevedere il traguardo delle WTA Finals e della linea di demarcazione netta. A dividerla da Elena Rybakina sono quei 293 punti che sembrano un nulla. Non è che sia una novità assoluta, ma una proiezione del futuro possibile a partire dalla prossima stagione in cui capiremo quale sorte sarà riservata a Aryna, che sembra sempre più in down. Stabili Coco Gauff, Jessica Pegula e Svitolina e così anche Linda Noskova, Karolina Muchova, Iga Swiatek e Marta Kostyuk. Ferma lì Jasmine Paolini, che occupa la posizione numero 35.

Rybakina 1° in classifica, ma Andreeva è subito lì

La kazaka Rybakina precede la russa Andreeva, vincitrice delle WTA Finals di Indian Wells, mentre Aryna scesa in 3° posizione è diventata un ostacolo più abbordabile complice la crisi che l’ha travolta e fermata. I dubbi dopo la mancata esibizione del fidanzato aumentano e aggiungono tanti interrogativi a questo finale di stagione. Si tratta di tennis, ma non solo. L’era di Rybakina è già minacciata da quei 293 punti che la dividono dalla enfant prodige russa del tennis mondiale. Il best ranking è un plus che annuncia un possibile miglioramento, una minaccia per la kazaka al centro di indubbie osservazioni e critiche per il rapporto con il suo coach.

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ANSA

Il mistero anello Sabalenka

La 19enne russa precede la bielorussa Sabalenka, ex numero 1, inserita tra le nemiche dell’Ucraina dopo gli insulti e poi la statunitense Coco Gauff, quarta, per appena tre punti sulla connazionale Jessica Pegula, quinta. Stabile l’ucraina Svitolina, sesta (fulcro delle polemiche delle WTA Finals) davanti alla ceca Noskova, settima. In ottava posizione c’è l’altra ceca Muchova, che precede la polacca Iga Swiatek, nona. L’altra ucraina della Top 10, Marta Kostyuk, ribadisce il suo “best ranking”.

Con la chiosa di Indian Wells, si prospettano nuovi e inevitabili cambiamenti in vista della prossima stagione: forse investiranno anche le prime tre, seppure in vhiavi differenti. La svityolina ha incominciato il suo percorso da sola, con una visione anche molto politica del suo ruolo.

Jasmine Paolini stabile alla 35° posizione

Pressoché immobile la classifica della nostra Jasmine Paolini che occupa ancora la posizione numero 35 della classsifica singolare anche se con un risultato di pregio in più se si guarda alla coppia con Sara Errani.

Le due azzurre hanno ottenuto il 2° posto alle Finals di doppio di Indian Wells: un risultato che premia il nostro tennis e anche la loro personale enucleazione di risultati, dopo una stagione deludente per Jas a livello individuale. Paolini è uscita a fine maggio dalla Top 10 (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, raggiungendo la posizione numero 4 rimasto suo best ranking), la migliore azzurra ha lanciato un segnale decisivo.

Top 10, la situazione post WTA Finals 2026

Concluse le Finals, eccoci alla classifica senza ulteriori scossoni: posizioni pressoché invariate con una Top 10 esattamente sovrapponibile alla precedente. Ecco la situazione punti:

Elena Rybakina 8099 Mirra Andreeva 7806 Aryna Sabalenka 6685 Coco Gauff 6163 Jessica Pegula 6160 Elina Svitolina 5921 Linda Noskova 4343 Karolina Muchova 4665 Iga Swiatek 4188 Marta Kostyuk 3910

Nella classifica settimanale alcune novità di rilievo si associano alla classifica, comprese le prime dieci. Jasmine Paolini non riesce a recuperare e si scopre ancora 35°, comunque migliore italiana al mondo. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.