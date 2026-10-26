La tennista azzurra non si rialza in classifica e ma si conferma comunque prima tra le italiane, Top 10 con una novità nella parte bassa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Più Elena Rybakina consolida il proprio posto al vertice della classifica, grazie alla vittoria del Ningbo Open che contribuisce anche a rimarcare il down di Aryna Sabalenka, più il divario tra le due tennisti migliori al mondo aumenta. La Top 10 non è scossa da grandi emozioni, questo lunedì, se non fosse per l’inversione nella parte bassa tra la ex numero 1 Iga Swiatek e la ceca Linda Noskova, ora nona. Poca roba, se paragonata alle scosse vibranti, tra cadute e risalite, che abbiamo registrato mesi fa. La situazione è abbastanza consolidata: Rybakina 1°, davanti a Sabalenka e Andreeva, poi Pegula e Gauff. Elina Svitolina occupa la sesta piazza, davanti a Muchova e Swiatek appunto. Linda Noskova e Marta Kostyuk chiudono l’elite mondiale. Un’altra settimana senza italiane nelle prime dieci: Jasmine Paolini sprofonda al 35° e lì rimane, in attesa di una ripresa. Anna Kalinskaya perde due posti mentre la scalatrice della settimana è la ceca Katerina Siniakova.

Rybakina 1° classifica WTA, crisi Sabalenka

Per la settima settimana consecutiva e con la vittoria del torneo di Ningbo, Elena Rybakina precede Aryna Sabalenka, che ha salutato la vetta e il numero 1 dopo gli Us Open con novantanove settimane consecutive in cima all’attivo (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023). Lo scarto è aumentato a ben 1951 punti, un cuscinetto che mette al riparo la kazaka da attacchi imminenti e possibili da parte della bielorussa che risente di una denunciata condizione di malessere. Sul terzo gradino del podio, grazie alla finale di Pechino (battuta da Zheng), sempre la russa Mirra Andreeva.

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La 19enne russa aveva scavalcato le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Coco Gauff, ora quinta, ormai due settimana fa. Una buona prestazione per una ragazza della sua età che fa ben sperare. Nonostante il cuore in tumulto, l’ucraina Elina Svitolina difende il suo posto. Dietro di lei la ceca Karolina Muchova, ora settima. E qui arriva il change di questa settimana: Iga Swiatek riesce a superare Linda Noskova, da oggi nona. A chiudere la top 10, Marta Kostyuk, seconda ucraina di questa elite del tennis femminile.

Quest’anno l’appuntamento con le Finals sarà a Indian Wells e Rybakina arriva in una condizione eccezionale a dimostrazione che non vuole cedere lo scettro.

ANSA

Jasmine Paolini non si scolla dalla 35° posizione

Nulla riesce a smuovere la nostra Jasmine Paolini dalla posizione numero 35 che sembra adesso una sentenza, un verdetto. La tennista azzurra migliore non riesce a imprimere un cambiamento, anche parziale, alla stagione e rimane lì dove la avevamo visto la settimana scorsa. A Ningbo, abbiamo assistito all’uscita di scena mesta di Paolini.

Uscita a fine maggio dalla top 10 (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, raggiungendo la posizione numero 4), la migliore azzurra in classifica non riesce a ritrovarsi. Intervento a parte (la aspettiamo fiduciosi nel 2027), la seconda migliore italiana rimane Elisabetta Cocciaretto scesa al numero 69. Ne fa sei avanti Lisa Pigato, ora numero 102, che ritocca ancora il primato personale e punta all’ingresso in top cento per la prima volta in carriera. Perde invece undici posizioni Lucrezia Stefanini, ora al numero 118. Tyra Caterina Grant questa settimana occupa il posto 186.

Top 10, la situazione post Ningbo e Osaka

Dopo Ningbo e Osaka, eccoci alla classifica aggiornata con qualche punto in più e altri in meno che non cambiano la sostanza della nostra gerarchia punti. Ecco la situazione punti così come diffusa lunedì 19 ottobre dalla WTA:

Elena Rybakina 9501 Aryna Sabalenka 7550 Mirra Andreeva 6306 Jessica Pegula 6225 Coco Gauff 5973 Elina Svitolina 5229 Karolina Muchova 4725 Iga Swiatek 4389 Linda Noskova 4353 Marta Kostyuk 3920

Nella classifica settimanale alcune novità di rilievo si associano alla classifica, comprese le prime dieci. Jasmine Paolini non riesce a recuperare e si scopre ancora 35°, comunque migliore italiana al mondo. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya scende mentre Zheng è stabile

Merito va riconosciuto, invece, alla cinese Qinwen Zheng che si mantiene alla posizione numero 22 mentre la russa Anna Kalinskaya scende di due posti. Adesso è alla 25esima, davanti a Jelena Ostapenko, che si scopre un po’ più in basso questo lunedì dopo il balzo della scorsa classifica.