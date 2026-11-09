La tennista azzurra non accenna a recuperare posizioni in classifica e rimane a guardare le prime tenniste qualificate alle WTA Finals di Indian Wells

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Calma piatta all’apparenza per la classifica WTA nella settimana delle Finals di Indian Wells, con Elena Rybakina in cima a debita distanza da Aryna Sabalenka, anche nella versione di questo lunedì dopo la conclusione dei WTA 250 di Hong Kong e Chennai,. La Top 10 non è cambiata, questo lunedì. La situazione è abbastanza consolidata: Rybakina 1° davanti a Sabalenka e Andreeva, poi Gauff e Pegula. E ancora Elina Svitolina che occupa la sesta piazza, meglio di Karolina Muchova e Linda Noskova mentre Iga Swiatek è ancora nona e Marta Kostyuk chiude la Top 10. L’azzurra Jasmine Paolini rimane 35° in attesa di una scossa che, per ora, non arriva e non può arrivare almeno dal singolare.

Rybakina 1° in classifica alle WTA Finals 2026

Rybakina precede Sabalenka, che ha salutato ormai il numero 1 ma crede nella risalita. prima ci saranno le Finals di Indian Wells e quel che impone il recupero in vista della prossima stagione. Prima di pensare più in profondità al futuro, consideriamo quanto precede e sta condizionando l’evento clou in corso negli Stati Uniti. La kazaka precede Aryna, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive: era stata in vetta anche dall’11 settembre al 5 novembre 2023) segnando la svolta, in un anno che ha visto vanificare il vantaggio accumulato dalla bielorussa. Allora la Tigre aveva superato i 10.000 punti mettendosi al riparo da mosse aggressive, oggi la 28enne di Minsk, è staccata di 1.614 punti dalla rivale. Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che conferma il “best ranking”.

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La 19enne russa precede la statunitense Coco Gauff, quarta, per appena tre punti Jessica Pegula, quinta. Stabile l’ucraina Svitolina, sesta (già avvolta dalle polemiche) davanti alla ceca Muchova, settima. In ottava posizione c’è l’altra ceca Linda Noskova, che precede la polacca Iga Swiatek, nona. L’altra ucraina della Top 10, Marta Kostyuk, ribadisce il “best ranking”.

ANSA

Elena Rybakina

Jasmine Paolini non si scolla dalla 35° posizione

Ancora immobile la classifica della nostra Jasmine Paolini che occupa ancora la posizione numero 35 che è più di un numero. assomiglia a un verdetto, una sentenza dicevamo e così sembra anche adesso. Uscita a fine maggio dalla Top 10 (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, raggiungendo la posizione numero 4), la migliore azzurra del ranking non riesce a ritrovarsi o almeno a recuperare quella forma fisica ottimale che l’aveva condotta alla posizione numero 4.

Intervento a parte (la aspettiamo fiduciosi nel 2027), la seconda migliore italiana rimane Elisabetta Cocciaretto scesa al numero 74. Ne fa sei avanti Lisa Pigato, ora numero 108, grazie ai quarti sul cemento di Chennai, i terzi in carriera nel circuito maggiore, guadagna invece sette posizioni Lucrezia Stefanini, ora al numero 110. Alle sue spalle scende due gradini Lucia Bronzetti, uscita esattamente un anno fa dalla top cento, ora al numero 136. Quattro posti in meno sia per Tyra Caterina Grant, ora numero 158, che per Samira De Stefano, numero 190.

Top 10, la situazione WTA Finals

Partite le Finals, eccoci alla classifica aggiornata con qualche punto in più e altri in meno che non cambiano la sostanza della nostra gerarchia punti. Ecco la situazione punti così come diffusa lunedì 19 ottobre dalla WTA:

Elena Rybakina 8099 Aryna Sabalenka 6485 Mirra Andreeva 6306 Coco Gauff 5763 Jessica Pegula 5760 Elina Svitolina 5121 Karolina Muchova 4665 Linda Noskova 4343 Iga Swiatek 4188 Marta Kostyuk 3910

Nella classifica settimanale alcune novità di rilievo si associano alla classifica, comprese le prime dieci. Jasmine Paolini non riesce a recuperare e si scopre ancora 35°, comunque migliore italiana al mondo. La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya rimane al 25° posto

Anna Kalinskaya rimane dietro a Jelena Ostapenko, grazie a tre punti che di per sé sono abbastanza per ritenere chiusa la questione e relegare la tennista russa ancora in 25esima posizione.