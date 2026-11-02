Il ranking pubblicato lunedì 2 novembre vede la kazaka sempre più stabile al comando. Solo Paolini e Cocciaretto tra le prime 100 per l’Italia che spera nella crescita di Grant

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Elena Rybakina è la regina del 2026. Il responso era già conosciuto ma la classifica WTA del 2 novembre conferma che sarà la kazaka a chiudere l’anno al primo posto della classifica femminile. Alle sue spalle resta Aryna Sabalenka che si è vista togliere lo scettro e che sta vivendo un momento di difficoltà. La prima delle azzurre resta Jasmine Paolini in 35esima posizione.

Rybakina al comando, Sabalenka insegue e occhio a Andreeva

Al primo posto della classifica resta saldamente al comando Elena Rybakina, la 27enne kazaka chiuderà per la prima volta in carriera al primo posto del ranking WTA alla fine dell’anno. Ma prima dei festeggiamenti ci sono ancora degli impegni con lo sguardo che già va sulle WTA Finals di Indian Wells. Il torneo americano sarà anche l’occasione di riscatto per Aryna Sabalenka che vuole riprendersi la corona. E alle loro spalle c’è il nuovo che avanza con la 19enne russa Mirra Andreeva che sogna già da grande. Nelle prime posizioni della classifica poche variazioni con le due statunitensi Gauff e Pegula che si scambiano di posto (quarta e quinta), e con Iga Swiatek che cede ancora una posizione e ora scende alla numero 9.

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Shnaider e Fernandez risalgono, certezza Eala

A guardare con grande interesse alle prime 10 posizioni torna a esserci anche la russa Diana Shnaider che dopo il successo a Tokyo diventa la numero 11 con due gradini scalati. Proprio grazie al torneo giapponese risale di cinque posizioni la canadese Leyla Fernandez (ora numero 18). Davanti a lei c’è uno dei grandi fenomeni mediatici dell’ultimo anno, la giovane filippina Alexandra Eala che guadagna due posizioni. Tra le scalate da segnalare c’è quella dell’uzbeka Kamilla Rakhimova che fa il suo ingresso tra le Top50 guadagnando 22 posizioni (ora è 44esima).

L’Italia si aggrappa a Paolini e spera in Grant

Non è stato un 2026 molto fortunato per Jasmine Paolini che ha visto la sua classifica andare progressivamente peggiorando. I problemi fisici che l’hanno tormentata per tutta la stagione e una mancanza di sicurezza arrivata dopo i risultati negativi hanno portato la toscana lontana dalle prime posizioni e ora al numero 35. Jas si proverà a rifare con il doppio dove ha conquistato insieme a Sara Errani la qualificazione per le WTA Finals di Indian Wells. L’altra azzurra tra le prime 100 è Elisabetta Cocciaretto che perde 3 posizioni e scende al numero 72, per l’azzurra un finale di stagione accorciato visto che ha preferito operarsi al ginocchio sinistro per risolvere un problema che la tormentava e rientrerà nel 2027. Alla soglia della Top 100 c’è Lisa Pigato (108) con la giovanissima e promettente Tyra Grant (154) che spera di fare il gran salto tra le migliori del circuito.

La classifica WTA completa