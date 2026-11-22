Boxe, il campione italiano prova a spegne la gogna social ai danni di Tatanka: "Solo grazie ha lui ho ottenuto visibilità che mi permetterà di fare carriera".

Povero Clemente Russo. Il ko tecnico, condito da polemiche per la decisione dell’arbitro e per la “spinta” subita dal rivale, non è niente in confronto a quello che Tatanka ha dovuto subire nelle ore successive. Il campione marcianisano è finito al centro di un’autentica bufera, di una vera e propria gogna social che è “esplosa” dopo la sconfitta rimediata da Momo Elmaghraby, campione italiano, nel suo primo incontro da professionista. Un match durato poco più di due riprese, con Russo che è stato poi fermato dopo essere stato messo al tappeto dall’avversario. “Sono lucido”, ha detto all’arbitro, che però è stato irremovibile.

Il debutto da pro di Tatanka a 44 anni e il doloroso ko

Basta farsi un giretto sui social per farsi un’idea dell’aria che tira attorno a Tatanka dopo il match che, dal punto di vista “commerciale” e dell’attenzione mediatica, si è rivelato indiscutibilmente un grande successo. Uno spot enorme per la boxe, sport che di solito fa fatica a farsi largo nei palinsesti e che ha bisogno di grandi personaggi per ottenere un po’ di visibilità. Il campione marcianisano lo è ed è senza dubbio per merito suo che l’incontro con Elmaghraby si sia trasformato in un trend su X e su altre piattaforme. Peccato che la stragrande maggioranza dei commenti sia zeppa di critiche ingenerose nei confronti di Russo.

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Boom di critiche per Tatanka: tante ironie di cattivo gusto

“É durato più sto video che l’incontro”, sfotte una follower commentando l’ultimo contenuto postato da Clemente sul suo profilo Instagram, un video di presentazione del match. “Quando ho aperto i popcorn è finito l’incontro”, un altro commento irridente. “Sembravi Verdone in Grand Hotel Excelsior”, è la citazione ‘cinematografica’ di un altro utente. “Visto com’è andata forse era meglio evitare”, un altro giudizio piuttosto ricorrente. Tra i sostenitori di Tatanka il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia: “TORO comunque Campione”, il suo post d’incoraggiamento. Subissato a sua volta da critiche e da ironie di cattivo gusto.

Elmaghraby difende Russo: “Grazie a lui ho avuto visibilità”

A spendere belle parole per il campione marcianisano, paradossalmente, è stato proprio il pugile che l’ha mandato al tappeto. “Non smetterò mai di ringraziare Clemente, così come Edo Germani, colui che ha permesso di realizzare tutto questo”, le parole di Momo Elmaghraby dopo la storica vittoria. Parole colme di riconoscenza, per nulla banali e per nulla scontate: “Clemente è una leggenda, uno che ha un curriculum che parla da solo. Grazie a lui ho avuto tutta questa visibilità, che ora mi permetterà di fare carriera. Grazie a lui darò da mangiare ai miei figli. E grazie a tutto il pugilato italiano“.