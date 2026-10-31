Clemente Russo e Lorenzo Mattia Berlusconi, i due "opposti" che riportano la boxe italiana sotto i riflettori

Mancano i personaggi nel mondo della boxe italiana? Ci pensano Clemente Russo (che a 44 passa professionista...) e Lorenzo Mattia Berlusconi a riportarla nelle case degli italiani

C’è chi a 44 anni ha deciso di rimettersi in gioco, scegliendo di diventare professionista dopo una carriera intera trascorsa nel mondo dei dilettanti, e chi a 16 anni continua a mandare segnali per un futuro (si spera) quanto più radioso possibile. Due facce della stessa medaglia, anche se Clemente Russo e Lorenzo Mattia Berlusconi in comune hanno ben poco. Condividono la passione per la nobile arte, ma con vissuti e orizzonti ben differenti. Anche se in una fine d’anno un po’ povera di spunti per il pugilato italiano, la copertina se la prendono di forza. Russo decidendo di fare ciò che non ha mai fatto in quasi 30 anni di carriera, Berlusconi semplicemente continuando a stupire, lui che notizia la farebbe a prescindere, dato il peso del cognome che porta sulle spalle.

Russo pronto alla sfida con “Momo” El Maghraby

Russo a 44 anni ha deciso che è giunta l’ora di fare un salto nel mondo del professionismo. Così sabato 21 novembre sfiderà Mohamed “Momo” El Maghraby, 29 anni, imbattuto nei 15 incontri disputati in carriera (tutti nella categoria dei mediomassimi). Che nella conferenza stampa di presentazione del match, inserito all’interno della 14esima edizione di The Art of Fighting, ha ribadito la sua incrollabile fiducia nel fatto che farà pentire l’olimpionico di Pechino e Londra di aver accettato questa sfida.

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“Penso che quella sera Russo se la vedrà molto, ma molto dura. E lo dico perché lo penso veramente”, ha ribadito “Momo”, certamente non il più “easy” dei rivali per l’esordiente Russo. “Punterò a chiudere le cose in fretta, partendo subito forte”. Parole che a Russo hanno fatto venire voglia di rispondere: “Primo o secondo round, confermi?”, ha ironicamente chiesto all’avversario. Poi però s’è fatto serio, o… quasi. “Questa è la mia occasione per dimostrare al mondo che ci sono ancora”, ha replicato il pugile di Marcianise.

“Tutti stanno parlando del mio ritorno sul ring, anche le vecchiette. E sono felice, perché era quello che volevo, ovvero che la boxe tornasse un argomento presente sulle tavole degli italiani. In fondo dove arrivo io arriva la notizia, questo lo sapevo già”. Si combatterà sulla distanza delle 8 riprese, con un massimo consentito al peso di 93 kg. “El Maghraby si preoccupa di cosa ho da perdere io? Fossi in lui, penserei al suo curriculum, che verrò macchiato dopo 15 incontri. Io ne ho 270 da atleta, non ho né paura né alcun problema a perdere”, ha concluso Russo.

Berlusconi jr. non si ferma più: decima vittoria

Percorso ben diverso quello di Lorenzo Mattia Berlusconi, 16 anni, che per via del cognome che porta inevitabilmente è finito sotto i riflettori, a differenza di molti suoi colleghi e coetanei. Ma che ci sia della stoffa nel figlio di Piersilvio e Silvia Toffanin ormai è cosa ben nota a tutti: tutti vinti i 10 match disputati negli ultimi mesi, di cui 4 sotto l’egida delle FPI.

L’ultimo match vinto, alla Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena, a Genova, è stato contro Oscar Acciai ed era valevole per la categoria Under 17 fino a 60 kg. A bordo ring, a incoraggiarlo e a seguirlo passo dopo passo, come abitudine c’era papà Piersilvio, che da giovane aveva una grande passione per gli sport da combattimento (ha praticato karate e pugilato) e dal quale Lorenzo ha tratto ispirazione per iniziare la propria carriera nel mondo della boxe.

L’abbraccio a fine serata non ha sorpreso nessuno: a casa Berlusconi nessuno vuol mettere limiti alla provvidenza, con la viva speranza di capire cosa ne potrà essere del futuro del ragazzo, che per quanto visto in questo primo anno di attività agonistica promette decisamente bene. L’obiettivo personale di Lorenzo Mattia potrebbe essere quello di continuare a scalare gerarchie a livello nazionale, e poi magari provare a puntare a una qualificazione olimpica (realisticamente per Brisbane 2032, ma Los Angeles arriva prima e chissà se sia davvero troppo presto…).