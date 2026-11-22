Solo tre riprese contro Momo Elmaghraby poi un gancio destro al volto mette fine al ritorno sul ring di Clemente Russo: l’arbitro lo condanna ma gli ascolti lo premiano

Tornare sul ring a 44 anni non era una scelta semplice per Clemente Russo. C’era la voglia di misurarsi per la prima volta con il mondo del professionismo dopo una carriera di successi tra i dilettanti. Non è andata secondo i piani con l’incontro con Momo Elmaghraby quando l’arbitro (molto zelante) ha posto fine al match con un ko tecnico dopo un gancio del pugile di origini egiziane. Ma Tatanka rimane un’attrazione per gli appassionati di pugilato e non solo come dimostrano gli ascolti collezionati da Mediaset.

Le parole di Russo dopo il match

La sconfitta non gli è andata giù, o meglio Clemente Russo non ha apprezzato la decisione dell’arbitro di interrompere il match per ko tecnico. Le proteste erano arrivata già sul ring e sono arrivate anche dopo. Ma il 44enne campano ai microfoni di Mediaset fa i complimenti al suo avversario e lascia anche qualche considerazione in chiave futura: “Ho preso solo un colpo e potevo tranquillamente continuare. Con Momo abbiamo fatto una bella cosa, da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo dato un bello spettacolo. E’ stato un match molto discusso, lui è stato bravo a piazzarmi questo colpo e ha una carriera davanti. Io sono un vecchietto, il futuro è suo. Mi sono rimesso in discussione e spero di essere da esempio”.

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Flop sul ring ma gli ascolti lo premiano

Il risultato sul ring non è stato quello sperato e le sole tre riprese forse non erano quanto ci si aspettava dal ritorno sul ring di Clemente Russo. Il pugile campano che nel frattempo è diventato anche un personaggio televisivo però ha dimostrato di essere un vincente almeno sotto il profilo degli ascolti. Lo speciale “Clemente Russo – Il ritorno di Tatanka”, trasmesso nella seconda serata di sabato 21 novembre 2026 su Italia 1, ha raccolto una media di 721.000 spettatori. Il dato complessivo equivale a uno share dell’8,89% in Total Audience, un risultato decisamente superiore alla media di fascia della rete.

La boxe è “un paese per vecchi” e il futuro di Tatanka

Il dato di ascolti del ritorno sul ring di Clemente Russo conferma quella che è una tendenza ormai da anni per il mondo del pugilato che si scopre sempre più “un paese per vecchi” parafrasando il titolo di un film dei fratelli Cohen. La boxe sembra sempre più orientata verso operazioni nostalgia con lo star power delle nuove generazioni praticamente inesistenti. Nel corso degli ultimi anni gli esempi sono innumerevoli con il caso per eccellenza rappresentato dal ritorno sul ring di Mike Tyson nel match farsa contro Jake Paul. Non siamo ancora nell’ambito degli over 40 ma anche l’incontro più atteso dell’anno quello tra Tyson Fury e Anthony Joshua rientra in questa categoria: 38 anni per il primo, 37 il secondo.

Cosa ci sarà invece nel futuro di Tatanka? Il ritorno sul ring è stata più un’operazione commerciale che la voglia di riprendere a pieno ritmo la carriera da pugile ma visto il riscontro non è da escludere neanche un secondo capitolo. Il campano, anche da dilettante, è sempre stato uno dei pugili più seguiti grazie al suo modo di fare a volte anche sopra le righe. E vederlo ancora sul ring non è un’opzione da accontonare completamente.