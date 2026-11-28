Nel salotto di Verissimo, Clemente Russo ha raccontato le sue sensazioni una settimana dopo il ko. con Momo Elmaghraby. "Avrei dovuto optare per un rientro più soft. Ora do consigli a mia figlia Janet"

È un po’ come una ferita aperta che continua a sanguinare, come quelle che a volte si scorgono sul volto di un pugile impegnato in un combattimento sul ring. Anche se Clemente Russo un modo per andare oltre le difficoltà l’ha sempre trovato, per quanto una sconfitta bruci sempre un po’ come sale (appunto) sulle ferite. E a una settimana di distanza dal ko. subito contro Momo Elmaghraby sul ring di The Art of Fighting il buon “Tatanka” ha deciso di tornare a parlare nel salotto di Verissimo, dove ha ribadito di aver voluto mandare un segnale forte a tutto il mondo del pugilato, sebbene l’esito del confronto col campione italiana dei mediomassimi non sia andato come le attese della vigilia.

“Tatanka” e qualche distrazione di troppo

Russo non s’è pentito di aver deciso di tornare sul ring, sebbene la carta d’identità mostri 44 primavere sulle spalle. “Mi mancava la vita da atleta, la quotidianità, la serietà e anche il modo di mangiare. Quando smetti di fare quella vita, che magari tanti definiscono dedita unicamente al sacrificio, in realtà di accorgi col tempo che un po’ ti manca”. Da qui la decisione di rimettere i guantoni e provare a riscrivere le regole del gioco, col debutto nel mondo professionistico a cinque anni dalla fine di una straordinaria carriera dilettantistica.

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“Non posso dire di essere soddisfatto di come siano andate le cose, perché non era con una sconfitta per ko. tecnico alla terza ripresa che speravo di fare il mio ritorno sul ring. Però mi sono divertito tanto ed è stata una bella esperienza. Forse ho commesso però un errore che alla mia età non avrei dovuto commettere: tutte quelle luci, quei riflettori puntati su di me e l’incitamento del pubblico mi hanno causato un po’ di distrazioni, e questo ha finito per arrecarmi un danno.

Forse ho preteso troppo decidendo di combattere subito con un pugile come Momo: se avessi combattuto contro un avversario meno forte, se quindi avessi avuto un match di rientro più soft, magari le cose sarebbero andate diversamente. Perché è bastato che mi distraessi un istante dal match e subito lui mi ha colpito forte”.

Futuro da scrivere. E intanto arriva la figlia Janet

“Tatanka” ha risposto con fermezza alle voci di chi ha insinuato che non fosse pronto per tornare a combattere. “Questa è una bugia, perché mi sono allenato tanto, altrimenti non sarei mai salito su un ring a 44 anni. Non doveva finire come è finita, ma questo non significa che non fossi preparato adeguatamente”.

Un epilogo che potrebbe convincerlo a tornare ancora a sudare in palestra. “Chi può saperlo? Al momento non mi pongo nessun limite, né posso affermare di aver deciso cosa farò. Tra 8 mesi compirò 45 anni, che è il limite imposto dalla federazione italiana oltre il quale non si può più ottenere la licenza, ma magari siamo in tempo per combinare ancora qualcosa. So di non essere più il Clemente di una volta, né di poter ambire a palcoscenici importanti, data l’età, ma so anche che c’è ancora bisogno di me e se ci sarà una buona occasione sarò pronto a prenderla in esame”.

Altrimenti c’è pur sempre qualcuna in famiglia pronta a rinverdire i fasti del papà: la figlia Janet, 13 anni, che ha cominciato a fare pugilato durante il Covid e non ha più smesso. “Debutterà a febbraio, se ho capito bene. All’inizio non ero favorevole a questa sua carriera pugilistica, era troppo piccola, ma si è appassionata in fretta. Quando provai a dissuaderla non mi parò per tre giorni, e allora gli dovetti regalare un paio di guantoni rosa per farmi perdonare… adesso le sto dando tanti insegnamenti, e debbo dire che è molto attenta e brava a metterli in pratica con grande rapidità. Sta sviluppando una buonissima tecnica, vediamo cosa le riserverà il futuro”.