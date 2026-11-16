Il tennista romano cede nettamente al debutto contro il russo che non ha mai concesso nessuna chance, Flavio paga anche la pressione delle aspettative, Berrettini prova a consolarlo

Un debutto amato per Flavio Cobolli, la prima volta alle ATP Finals davanti al pubblico di Torino non è andato secondo le previsione. Daniil Medvedev conquista la vittoria in due set, in un match che nonostante il tiebreak del primo parziale non è mai sembrato davvero in bilico. Il russo ha giocato una gara perfetta, aiutato anche da un campo che premia le sue caratteristiche mentre il romano paga anche il peso della pressione per l’assenza di Sinner.

La delusione di Cobolli e l’abbraccio di Berrettini

Cobolli prova a mettere tutto in campo nel match contro Medvedev, la sensazione che il russo sia il favorito lo si capisce sin dai primi scambi. Daniil trova una serata al servizio ai limiti della perfezione, nei suoi turni in battuta non soffre praticamente mai. Mentre dall’altra parte il romano deve soffrire, faticare e salvare palle break. Il primo set è complicato ma Cobolli riesce a portarlo al tiebreak, dove un paio di occasioni sembra averle prima di pagare il prezzo di un po’ di nervosismo e di inesperienza.

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Nel secondo set non cambia praticamente nulla ma stavolta la resistenza del romano viene fiaccata prima del russo che si prende il break e chiude senza grandi difficoltà. Cobolli esce dal campo visibilmente deluso, a confortarlo ci pensa Matteo Berrettini che ha seguito il match dal suo box. Per l’azzurro il prossimo impegno con lo statunitense Tiafoe è in programma mercoledì alle 20.30.

L’assenza di Sinner e il rimpianto

E’ indubbio che senza Jannik Sinner il peso della pressione sia finito tutto sulle spalle di Flavio Cobolli. Il tennista romano, autore di una grandissima stagione, è sempre stato capace anche di riuscire a esaltarsi grazie al supporto del pubblico come ha dimostrato nella scorsa edizione della Coppa Davis. Ma in singolare le cose sono diverse, non è andata particolarmente bene agli Internazionali, e anche il debutto di Torino ha mostrato qualche momento di difficoltà nel gestire un momento così grande. L’assenza del numero 2 del tennis mondiale ha finito per spostare tutte le aspettative sul romano, e non sono semplici da gestire soprattutto alla “prima volta”.

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle caratteristiche del campo di Torino, il più veloce nella storia delle Finals che si sono giocate in Italia con un CPI (tout pace index) di 45,8, il più alto mai registrato (nel 2025 era di 40,4). Una situazione che di sicuro finisce per favorire gli atleti che fanno del servizio la loro arma principale come Zverev e Shelton (ma anche lo stesso Medvedev) ma che sarebbe stato perfetto anche per Sinner, e da qui aumenta ancora di più il rimpianto di non poterlo vedere in campo.

Il caso doppio

Clima di festa a Torino ma non per tutti. Il mondo del doppio vede all’orizzonte una nuova riforma varata per il 2028 a cui i giocatori si stanno opponendo con forza. E stanno anche alzando la voce come ha fatto Henry Patten. Il giocatore britannico è stato premiato insieme al suo compagno, il finlandese Harri Heliovaara, come numeri 1 alla fine del 2026. Ma nel corso dell’intervista Patten ha mandato una stoccata all’ATP piuttosto netta. “Per noi si tratta di un traguardo importante ed è un peccato che il presidente e il CEO dell’ATP non la pensino allo stesso modo. Sarebbe stato bello averli qui con noi, ma siamo qui da soli”. Il riferimento è ad Andrea Gaudenzi e Eno Polo, con il primo che poi ha premiato Zverev per la conquista del numero 1 2026.

La voce di Patten non è la sola. Andrea Vavassori da tempo protesta per le condizioni che sono riservate ai “doppisti” e lo ha fatto anche a Torino: “Noi siamo con il completino in campo, gli altri hanno la serata di gala “, ha detto il tennista italiano che poi ha continuato: “Tra qualche giorno ci sarà la decisione per il prodotto del doppio 2028. Il nostro movimento sta cercando di chiedere il rispetto per la disciplina, una forma che esiste nel tennis da sempre. Lo sport non è solo business. C’è anche la tradizione, è una disciplina olimpica che andrebbe valorizzata di più”.