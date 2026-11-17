Panatta e Bertolucci si scagliano contro tutto lo spettacolo delle ATP Finals e i campi velocissimi che sfavoriscono Cobolli e uccidono lo spettacolo

A Torino in questi giorni si stanno tenendo le tanto attese ATP Finals, il torneo di fine anno in cui si affrontano gli otto migliori giocatori della stagione. Un torneo che però non sta affatto convincendo Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, che in occasione dell’ultima puntata del podcast La Telefonata non hanno risparmiato critiche pesanti agli organizzatori, accusati di star uccidendo il tennis con le loro scelte che inoltre starebbero andando anche a scapito di Flavio Cobolli.

Bertolli e Panatta criticano le ATP Finals

Quello che dovrebbe essere il torneo di punta del circuito ATP non sta convincendo affatto Bertolucci e Panatta, critici secondo alcune scelte degli organizzatori, compreso anche tutto ciò che circonda la partita ma che sembra essere diventato più importante del tennis stesso secondo Adriano: “Il tennis è un dettaglio, è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. Una cosa di una volgarità assoluta”.

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Il problema principali per entrambi è però l’eccessiva velocità del campo delle ATP Finals, che di fatto ha ridotto al minimo il tennis giocato stando a Bertolucci: “Sai qual è il problema grosso? Che secondo me hanno fatto un macello col tappeto, su dove l’hanno montato eccetera. Non si gioca a tennis”. Un’opinione pienamente condivisa anche da Panatta: “Ieri ho visto Cobolli, non si gioca a tennis. Sono proprio degli scienziati. Io voglio sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità del campo?”. Per il commentatore Sky non si può nemmeno parlare di campi in cemento per quanto sono rapidi, insinuando come facendo così finiranno con l’uccidere il tennis: “No, è ghiaccio. È un disastro. Io ho fatto Zverev il giorno prima e poi lui mette dentro il 93% di prime che già di per sé è una roba fuori dal mondo. Non è divertente, lo stanno uccidendo”.

Tennis di cui secondo Panatta gli organizzatori non sarebbero dei grandi appassionati o esperti: “È veramente un peccato, sono dei malati di mente che non sanno cosa vuol dire il tennis, che non hanno cultura del tennis. Non sanno che nel tennis di serve e poi l’altro risponde. Il tennis è un gioco completo. Lì non si capisce cosa stanno a fare”.

Cobolli sfavorito dalle condizioni di Torino per Bertolucci e Panatta

Queste condizioni così veloci sfavoriscono inoltre Cobolli come evidenziato da Panatta, secondo cui su campi normali se la sarebbe potuta giocare contro Medvedev: “Cobolli con questi campi così veloci… secondo me in un campo normale lui e Medvedev giocano alla pari. Può vincere uno vincere l’altro. Con un campo così veloce Medvedev col servizio è ovviamente avvantaggiato, sul rovescio filtrante pure perché ce l’ha più piatto e un campo rapido aumenta la veloce, invece Cobolli ha un rovescio più lavorato e dunque la palla va meno veloce e secondo me le chance che aveva erano inferiori e il risultato è stato giusto”.

Bertolucci estasiato da Alcaraz: “Fa paura”

Le due leggende del tennis italiano hanno poi fatto il punto della situazione per quanto riguarda i favoriti alla vittoria finale, con Bertolucci che ha evidenziato lo strapotere di Alcaraz e l’incredibile efficacia di Zverev al servizio: “Alcaraz fa paura, mamma mia. Premesso che dall’altra parte Tiafoe non c’era, ma anche se ci fosse stato non avrebbe combinato nulla. Zverev con quel servizio se non perde al tie-break non saprei come fai a batterlo, a togliergli il servizio, una palla break è un sogno”.