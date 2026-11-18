Il nostro azzurro dopo il primo stop è costretto a vincere contro Tiafoe per non chiudere la sua corsa all'evento più atteso di fine stagione

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Adesso la questione per Flavio Cobolli si complica. La strepitosa vittoria per 2-0 su Daniil Medvedev di Carlos Alcaraz rende meno probabile, o più arduo, il cammino dell’azzurro in queste Nitto ATP Finals. L’unica certezza che abbiamo, alla luce del risultato del primo match, è che se Flavio dovesse perdere allora sarebbe eliminato.

Cobolli stasera contro Tiafoe

Ma al netto di questo dogma, che non ammette interpretazioni, sono diverse le variabili e le possibilità di combinazione per Cobolli e per consentire all’azzurro di non interrompere prima del tempo, questa avventura a Torino:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se Cobolli batte Tiafoe stasera, a venerdì la situazione sarebbe: Alcaraz 2-0, Medvedev e Cobolli 1-1, Tiafoe 0-2. Lo spareggio a tre si decide prima sulla percentuale di set vinti, poi su quella dei game. Quando resta un solo incontro si passa allo scontro diretto;

Cobolli batte Alcaraz e Tiafoe batte Medvedev: Flavio con questo incrocio passa con qualsiasi punteggio. Chiude 2-1 come Alcaraz e lo precede per lo scontro diretto;

Alcaraz batte Cobolli e Medvedev batte Tiafoe: l’azzurro è eliminato;

Cobolli batte Alcaraz e Medvedev batte Tiafoe: Alcaraz, Medvedev e Cobolli finiscono a 2-1 e si contano i set vinti;

Se Cobolli perde anche un solo set, tra stasera e venerdì è fuori;

Se vince entrambe 2-0 e Medvedev vince in 3 set: passa da primo del girone;

Se vince entrambe 2-0 e anche Medvedev vince 2-0, contano i game. Con tutti set vinti senza arrivare al tie-break, i game che Cobolli concede in totale a Tiafoe e ad Alcaraz possono essere al massimo quelli che Tiafoe vince contro Medvedev, più 9. In questo caso può restare fuori anche Alcaraz;

Alcaraz batte Cobolli e Tiafoe batte Medvedev: Alcaraz passa da primo, e Cobolli, Medvedev e Tiafoe si giocano il secondo posto a 1-2.

Cobolli passa se batte Tiafoe 2-0, strappa un set ad Alcaraz e Tiafoe batte Medvedev 2-0;

Se invece perde 0-2 con Alcaraz si passa a contare i game. Gli conviene concedere pochissimo a Tiafoe: con 2 game lasciati di solito basta, da 7 in su è quasi impossibile;

con qualsiasi altro punteggio è eliminato;

in pratica deve vincere stasera, meglio 2-0 e venerdì deve battere Alcaraz e sperare che Tiafoe superi Medvedev. Negli altri casi deve vincere senza perdere set, oppure strappare almeno un set ad Alcaraz, se perde contro lo spagnolo.

I precedenti tra Cobolli e Tiafoe

Decisivo, dunque, l’incontro di stasera contro l’americano Frances Tiafoe. Dai precedenti che si possono verificare nelle statistiche ufficiali, sono 5 gli incontri disputati da Cobolli e Tiafoe con un netto 4-1 a favore dell’americano negli ultimi due anni: Delray Beach, Washington, Indian Wells, Halle sono stati i tornei in cui si sono scontrati i due e lo statunitense ha vinto. Unico incontro che ha visto dominare Flavio ad Acapulco, qualche mese fa. A Torino deve ripetersi, per proseguire nel cammino delle Finals e accedere alla semifinale.