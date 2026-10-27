Ansia per le condizioni del romano dopo il sofferto successo sul bulgaro nel primo turno del torneo austriaco. Nel prossimo turno sfiderà 'The Hammer'.

La vittoria è arrivata. Sofferta, sudata, in forse fino all’ultimo. Ma c’è ansia per le condizioni di Flavio Cobolli dopo il match con Grigor Dimitrov a Vienna. L’azzurro ha chiuso il match palesando problemi di natura muscolare, la speranza è che la fasciatura alla gamba sinistra e le terapie effettuate negli spogliatoi possano aver scongiurato guai peggiori, soprattutto in ottica ATP Finals. Agli ottavi del torneo austriaco, peraltro, Cobolli si troverà di fronte Matteo Berrettini, di cui negli ultimi giorni si è parlato tantissimo – e in molti casi a sproposito – per via della discussa (e per ora soltanto presunta) rottura con Lorenzo Musetti.

Vienna, vittoria sofferta per Cobolli su Dimitrov

Dimitrov, al rientro dopo un mese e passa di stop, s’è confermato un brutto cliente per Cobolli, che pure è partito bene aggiudicandosi il primo set sul 6-4 grazie a un break chirurgico. Nel secondo il bulgaro ha reagito e l’azzurro ha commesso qualche errore di troppo: 3-6. Al termine del set “Flavietto” è corso negli spogliatoi per un medical timeout ed è rientrato in campo con una vistosa fasciatura alla parte superiore della gamba sinistra. Nonostante i problemi, Cobolli è riuscito a strappare il servizo all’avversario al sesto gioco portandosi sul 4-2 e gestendo la situazione fino al definitivo 6-3.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tennis, il “gran gelo” tra Berrettini e Musetti

Intanto negli ultimi giorni è scoppiato un piccolo, grande caso che dal chiacchiericcio dei social s’è trasferito finanche sulle colonne di testate autorevoli e qualificate. Il “gran gelo” tra Berrettini e Musetti è – suo malgrado – tra gli argomenti in tendenza, in virtù dell’ormai virale “intervista” di Matteo dopo il successo su Etcheverry, in cui ‘The Hammer’ ha commentato obiettivamente molto freddamente, per usare un eufemismo, la vittoria del torneo di Lione da parte del suo vecchio amico. Davvero c’è della freddezza tra i due? E perché? E davvero l’esclusione di Berrettini dai convocati alle Finals di Davis è legata a presunte frizioni col carrarino?

Berrettini-Musetti, la smentita di Vanessa Bellini

Nel marasma di voci e indiscrezioni delle ultime ore, c’è da registrare una secca e perentoria smentita su Instagram di Vanessa Bellini, ex di Matteo Berrettini, tirata in ballo suo malgrado in alcune ricostruzioni fantasiose: “Tollero tutte le ca…e che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare”. Di certo c’è che Berretini e Musetti sono impegnati nello stesso torneo, a Vienna, per giunta dalla stessa parte del tabellone. Potrebbero addirittura ritrovarsi contro nei prossimi giorni. Alla faccia del gossip.