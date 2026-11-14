Cobolli si presenta all'esordio alle ATP Finals contro Medvedev senza nulla da perdere e con la consapevolezza che una vittoria potrebbe spalancargli le porte per l'ingresso tra i primi cinque in classifica

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Flavio Cobolli si appresta a vivere da protagonista in casa davanti al proprio pubblico le sue prime ATP Finals, un torneo al quale l’azzurro arriva dopo una stagione incredibile e senza nulla da perdere, anzi, con il primo match contro Daniil Medvedev che potrebbe regalare al classe 2002 una gioia non da poco. Con il successo sul russo infatti Cobolli si avvicinerebbe a uno storico ingresso in top-5.

Cobolli, le ATP Finals per fare un nuovo salto in avanti

Tra le più piacevoli sorprese di questo 2026 tennistico per noi italiani c’è senza dubbio Cobolli, che dopo due stagioni in crescita quest’anno è definitivamente esploso, conquistando la sua prima finale slam al Roland Garros e qualificandosi per la prima volta in carriera alle ATP Finals. Un torneo al quale si presenta con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e che potrà rivelarsi utile a Flavio per compiere un ulteriore step di crescita per avvicinarsi ulteriormente ai migliori giocatori del circuito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La chance di confrontarsi con l’élite del tennis mondiale potrebbe infatti aiutare Cobolli a guadagnare fiducia in se stesso nel confronto con gli altri top player e comprendere meglio quali sono gli aspetti che ancora deve migliorare per crescere e fare un ulteriore passo in avanti soprattutto in termini di continuità, che ogni tanto, anche in una stagione ricca di soddisfazioni come quella in corso, spesso gli è mancata e che lo divide da quel gruppetto di quattro/cinque giocatori che ancora lo precedono.

Cobolli, la sfida contro Medvedev ti può regalare il best ranking

Il pubblico di casa e il palcoscenico importante potrebbero dare inoltre una bella mano a Cobolli, che in situazioni analoghe ha dimostrato di sapersi esaltare e tirare fuori la propria miglior versione. Una spinta che Flavio proverà a sfruttare sin dal primo incontro contro Medvedev, una sfida che potrebbe regalare all’azzurro non solo la chance di sognare in queste ATP Finals, ma anche un nuovo best ranking. Battendo il russo infatti Cobolli non solo si regalerebbe una buona occasione per qualificarsi in semifinale (con la sfida a Tiafoe che a quel punto potrebbe rivelarsi decisiva), ma si porterebbe virtualmente al n°5 ATP scavalcando proprio Daniil. Una posizione che in caso di approdo in semifinale sarebbe praticamente certo di mantenere.

Il consiglio di Del Piero a Sinner sull’infortunio

Insieme a Cobolli a rappresentare l’Italia in singolare alle ATP Finals avrebbe dovuto esserci anche Sinner, costretto però a interrompere la sua stagione subito dopo Wimbledon per un infortunio al ginocchio che ancora non è ben chiaro quando riuscirà a mettersi definitivamente alle spalle. Una situazione snervante per Jannik, al quale Alex Del Piero ha voluto dare un consiglio in un suo intervento a Sky Sport ricordando quella che fu la sua esperienza in una situazione molto simile a quella di Sinner: “Cosa si deve fare? Accettare la situazione attuale. Jannik ha più o meno l’età che avevo io quando mi infortunai. Arrivavo da cinque anni con la testa soltanto sul calcio. Ho continuato anche dopo, ma con esperienze di un certo tipo, come scoprire che camminare normalmente, qualcosa che davo per scontato, in realtà non lo era”.