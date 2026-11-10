Appuntamento atteso e centrale in questa fase conclusiva della stagione: Jannik ci sarà, ma in modo diverso rispetto alle attese

Torino è la capitale del tennis mondiale, in questi giorni in cui si disputano le Nitto ATP Finals che incominciamo formalmente domenica 15 novembre. Un intervallo temporale che viene anticipato da una preparazione complessa, una macchina articolata e meravigliosa che accompagna la sesta edizione torinese del Masters, la prima del nuovo ciclo 2026-30, seguito al rinnovo e che vedrà un campione azzurro nella competizione come Flavio Cobolli e un secondo che sarà presente, ma non in campo, Jannik Sinner.

Nitto ATP Finals 2026, Cobolli in campo e Sinner protagonista

Come pianificato e mostrato dai social, Cobolli è domenica 8 nel capoluogo piemontese: si allena al Circolo della Stampa Sporting per preparare al meglio il suo esordio al torneo dei migliori. Ieri pomeriggio lunedì 9 novembre, il romano – sesto nel ranking – ha fatto rientro al training center di corso Agnelli per un’altra sessione di lavoro con il padre e coach Stefano e il suo staff. Si presta a posare con i tifosi e a firmare autografi, si vede in qualche video intercettato su Instagram. Anche il nostro doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si sono allenati per la prima volta allo Sporting. Ultimo atto di un suo che la chiude così, questa invenzione felice che li ha visti vincere insieme e che presto diventerà altro.

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Come lo stesso Jannik ha annunciato nella conferenza stampa di Milano, il suo rientro è previsto per gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam firmato dal campione altoatesino. Sinner ci sarà, ma in una veste differente e che in questi mesi si è rivelata comunque efficace sul piano della comunicazione. Il campione azzurro non giocherà perché, come annunciato lo scorso 6 ottobre, ha chiuso in anticipo la stagione per curare il ginocchio destro dolorante che nelle varie visite milanesi potrebbe trovare una nuova via. Nel fine settimana sarà anche a Torino per via degli accordi commerciali e di sponsor.

Il programma: eventi e cena di gala

Ambassador di Nuvola Lavazza, Sinner è atteso per un evento privato e in serata parteciperà alla cena di gala che l’Atp offrirà all’Inalpi Arena con ospiti d’onore i giocatori che sono stati numeri uno del mondo. Sabato 14 invece con lo sponsor tecnico Head lancerà una nuova racchetta personalizzata con il suo nome e il logo della volpe stilizzata; inizialmente sarà in edizione limitata poi da gennaio sarà in vendita al grande pubblico. Tanti appuntamenti che il nostro deve rispettare e che costituiscono un saluto a chi ha avuto e continua ad avere fiducia in lui.

Il sorteggio il 12 e gli altri appuntamenti con le novità creators

Intanto all’Inalpi Arena e al Fan Village si stanno dando gli ultimi ritocchi, compresa la porta che porta l’immagine di Cobolli come mostra l’account ufficiale della Federazione Tennis.

Tanti gli appuntamenti che precedono i match: giovedì 12, al grattacielo di Intesa Sanpaolo, andrà in scena il sorteggio alle ore 12 dei gironi del round robin del singolare e del doppio. Alla sera, il centrale dell’Inalpi Arena diventerà il palcoscenico del Grand Opening Show con il concerto di Achille Lauro. In chiusura è prevista la presenza di Andrea Bocelli, a conclusione delle Nitto.

Venerdì 13 invece verranno inaugurate le due cupole geodetiche di Casa Tennis, in piazza Castello, e Casa Gusto, in piazzetta Mollino. Nello stesso pomeriggio, la consueta sfilata degli otto campioni del singolare sul Blue Carpet che introdurrà allo show assai intenso che accompagnerà i match in calendario. Pensate anche alla collaborazione con i content creators inaugurata quest’anno e gli eventi collaterali che arricchiscono l’offerta e ampliano il già importante indotto delle Finals.