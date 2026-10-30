Cobolli ha comunicato di aver accusato solo un risentimento muscolare a Vienna, proverà a giocare l'ultimo Masters 1000 stagionale. A Tokyo è spareggio per Errani/Paolini.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Abbiamo perso Sinner da un mese, da quando ha annunciato che la sua stagione si sarebbe conclusa in anticipo dopo il guaio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da gioco da luglio. E tecnicamente rischiamo di perdere anche Flavio Cobolli, che s’è infortunato a Vienna abbandonando per un problema alla gamba sinistra che l’ha costretto a ritirarsi nel corso della sfida contro l’amico Matteo Berrettini, salvo poi informare tutti che non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave. E allora, dovessimo perdere anche Errani/Paolini in doppio, il guaio sarebbe bello grosso, con la sola coppia Bolelli/Vavassori (peraltro sconfitta nei quarti a Vienna da Andreozzi/Guinard, in piena lotta per accaparrarsi un posto) a rappresentare l’Italia nelle Nitto ATP Finals.

Scontro diretto a Tokyo: chi vince va alle Finals

Errani e Paolini sanno di avere praticamente una sola cartuccia da sparare, bella grossa: nella mattinata italiana di domani, quando a Tokyo sarà pomeriggio inoltrato, la coppia azzurra sfiderà quella composta da Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, con in palio un posto per le WTA Finals di Indian Wells. Non c’è davvero via d’uscita: chi vince stacca il biglietto per la California, a chi perde non resterà che sperare che qualcuno decida di non prendere parte al torneo di fine stagione, come hanno già annunciato Krunic e Dalinina (sarebbero state la terza coppia testa di serie) per via dell’infortunio che ha costretto Dalinina a chiudere anzitempo la stagione.

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Non essendoci però al momento altri forfait in vista, la semifinale di domani mattina è di fatto una vera e propria finale nella volata che conduce a Indian Wells, con tutti gli annessi e connessi del caso (a cominciare dagli introiti che arriverebbero dalla WTA solo per la partecipazione alle Finals). Sulla carta, le azzurre partono con un leggero favore del pronostico, avendo vinto al match tiebreak l’ultimo confronto diretto disputato un paio di settimane fa a Wuhan (sono avanti 2-1 nei precedenti complessivi: l’altra vittoria l’hanno ottenuta la scorsa primavera sul cemento outdoor di Miami). Domani però, visto anche il valore della posta, sarà tutta un’altra storia e il passato avrà un peso assai relativo.

Cobolli, sospiro di sollievo: Finals (e Davis) salve

Nel tardo pomeriggio è arrivato l’atteso comunicato che Flavio Cobolli aveva promesso subito dopo essersi ritirato dall’Erste Bank Open di Vienna. E le parole del giocatore romano lasciano aperti tanti spiragli tendenti al bello.

“Oggi ho fatto gli esami strumentali e hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani sarò a Parigi, dove farò tutto il possibile per poter giocare l’ultimo Master 1000 della stagione. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane”. Flavio vuole giocare a Parigi in una sorta di ultimo test in vista delle Finals, che pure restano il vero focus (con la Davis).