Flavio Cobolli ha annunciato che non giocherà il Masters 1000 di Parigi: "Ho provato ad allenarmi, ma ho ancora fastidio e non voglio rischiare". Il romano punta tutto su Finals e Davis

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La notizia era nell’aria, perché già la rinuncia a giocare in doppio con Matteo Berrettini era sembrata un indizio circa la volontà di Flavio Cobolli di non prendersi rischi ed evitare di giocare a Parigi. Perché nella mente del tennista romano ci sono due appuntamenti cerchiati col rosso sul calendario: la Nitto ATP Finals sono il primo (e mancano appena 10 giorni), la Davis Cup è il secondo, con la consapevolezza di essere il punto di riferimento più importante per l’Italia che va a caccia del poker di successi consecutivi nella Final 8 di Bologna. E allora rischiare di farsi male a Parigi era veramente troppo pericoloso.

Cobolli rinuncia a Parigi: le due priorità

Cobolli ha annunciato il forfait nell’ultimo Masters 1000 della stagione con un breve messaggio postato sui propri canali social. “Speravo davvero di farcela, oggi dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giocatore dopo l’infortunio rimediato a Vienna aveva deciso comunque di trasferirsi nella capitale francese per provare a testare la gamba infortunata, ma dalle sue parole è paro chiaro come i test effettuati in allenamento non abbiano dato l’esito desiderato.

E poco importa se tutto ciò lo esporrà al rischio di ritrovarsi fuori dai magnifici 8 che andranno a giocarsi le Finals a Torino: avesse giocato sopra il dolore, con la paura di farsi male come compagna di viaggio durante tutte le partite, sarebbe stato probabilmente peggio. Da qui la scelta di tipo “conservativo”, con il rientro in Italia e la decisione di riprogrammare l’ultima parte di stagione in base all’evoluzione del problema fisico.

ATP Finals: Cobolli dentro al 99,9%

Sebbene rinunciare a giocare esponga Cobolli al rischio di non poter far altro che aspettare di vedere cosa faranno i suoi avversari, la situazione nella Race rimane abbastanza favorevole. Il principale punto di riferimento di Flavio nella corsa alle Finals è Alex de Minaur, attualmente staccato di 520 punti: per superarlo, l’australiano dovrebbe quantomeno giungere in finale (prenderebbe 650 punti), ma a quel punto bisognerebbe vedere cosa faranno gli altri che attualmente seguono Cobolli, quindi Fils (dietro di 165 punti: per scavalcarlo dovrebbe raggiungere almeno i quarti), Tiafoe (a -300: gli servirebbe un passaggio in semifinale) e Jodar, staccato di 456 punti, e dunque a sua volta costretto ad atterrare in finale per il sorpasso.

In pratica la combinazione per estromettere Cobolli dovrebbe consistere in una finale tra de Minaur (che a livello Masters 1000 ha raggiunto la finale solo in Canada nel 2023, battuto da Sinner) e Jodar, recente finalista a Shanghai (ko. contro Davidovich-Fokina), unitamente a un Tiafoe in semifinale e a un Fils ai quarti. Se doveste sentire la Nasa vi direbbe che ci sono più probabilità che un meteorite entri nell’orbita terrestre nei prossimi 10 giorni che Cobolli resti fuori dalle Finals. Provare per credere.