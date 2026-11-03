Cobolli vola alle Finals! Jodar perde contro Ruud e fa un favore all'Italia: ora Flavio deve solo pensare a recuperare

Sapeva che sarebbe bastato poco per centrare l'aritmetica qualificazione alle Finals, ma forse Cobolli stesso mai avrebbe pensato di ottenere il via libera tanto presto: decisivo il ko. di Jodar contro Ruud

Casper Ruud ha fatto un bel favore a Flavio Cobolli: battendo 6-3 6-4 Rafael Jodar ha infatti certificato la qualificazione aritmetica del tennista romano alle Nitto ATP Finals, che se solo ci fosse stato anche Sinner abile ed arruolabile avrebbe significato per l’Italia portare due giocatori al torneo di fine stagione. Sinner invece non ci sarà, poiché tornerà solo nel 2027, mentre a questo punto Cobolli dovrà fare tutto il possibile per recuperare dal problema alla gamba sinistra che lo ha costretto al ritiro a Vienna nel match contro Berrettini e che l’ha convinto a saltare l’ultimo Masters 1000 stagionale, quello di Parigi. Perché in fondo sapeva che la qualificazione era sostanzialmente blindata. Ruud ha solo dato l’ultimo colpo di chiave nella fessura della porta.

Jodar crolla con Ruud: de Minaur può superarlo

Il crollo di Jodar contro l’esperto norvegese (di solito molto più a suo agio sui campi di terra battuta che non sul cemento indoor…) non ha sorpreso più di tanto. Perché Jodar è arrivato a quest’ultima parte di stagione un po’ troppo spremuto, specialmente dopo aver raggiunto la finale a Shanghai (battuto da Davidovich-Fokina). Le fatiche in Estremo Oriente le ha pagate sia a Basilea, dove è uscito agli ottavi per mano di Vacherot (prima aveva battuto all’esordio Tabilo), sia a Parigi, dove Ruud ha posto un freno alla sua rincorsa verso le Finals dopo che al debutto lo spagnolo aveva ancora una volta sconfitto il cileno Tabilo, e sempre in due set.

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Per Jodar è una disfatta su tutta la linea: se domani Alex de Minaur dovesse fare il suo, e quindi battere Tomas Etcheverry al debutto nel torneo parigino, incasserebbe i punti necessari per balzargli davanti e metterlo fuori dai primi 8 (sarebbe dai primi 9, ma Sinner non va conteggiato, avendo già annunciato che non sarà presente al torneo).

A quel punto l’australiano metterebbe una seria ipoteca: vero è che Djokovic, Fritz e Paul hanno tutti vinto i rispettivi incontri dei trentaduesimi (cioè del primo turno) e possono ancora legittimamente aspirare a entrare negli 8 finalisti, ma dovrebbero sperare di fare molta più strada (almeno due turni in più) rispetto a de Minaur per metterselo alle spalle, dal momento che viaggia intorno a 300 punti di vantaggio su Djokovic e Fritz (addirittura più di 400 su Paul).

Cobolli è il sesto italiano di sempre alle Finals

Cobolli però di tutti questi calcoli non sa cosa farsene: lui il suo posto per Torino l’ha già prenotato, e adesso deve solo sperare di guarire bene e in fretta dal problema che l’ha frenato a Vienna.

Flavio è il sesto italiano qualificato per le ATP Finals dopo Panatta (1975), Barazzutti (1978), Berrettini (2019 e 2021), Sinner (2021, 2023, 2024 e 2025, oltre che 2026 ma senza poter giocare) e Musetti (2025). Balza all’occhio un dato: dopo aver avuto due italiani in 49 edizioni delle Finals, nel giro di 8 anni ne sono arrivati ben 4 differenti. Una crescita che non conosce sosta.