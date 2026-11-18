Quattro mesi e mezzo lontano dal tennis hanno cambiato il campione spagnolo: il lavoro sul rovescio e la lezione imparata durante il recupero, la verità raccontata a Fognini

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Carlos Alcaraz ha trovato un modo per trasformare il periodo più difficile della sua carriera in un’occasione di crescita. Già, lo spagnolo ha raccontato a Fabio Fognini come i quattro mesi e mezzo lontano dal tennis, a causa dell’infortunio al polso, lo abbiano aiutato a migliorare. Anche se oggi, alle ATP Finals di Torino, è scattato un nuovo (piccolo) campanello d’allarme: il numero 3 del ranking ha battuto Daniil Medvedev 6-2, 6-4, ma durante il secondo set ha accusato un fastidio alla coscia sinistra, chiedendo l’intervento del fisioterapista.

Come Alcaraz ha saputo trarre vantaggio dall’infortunio

“Sono stati quattro mesi e mezzo davvero duri, ma abbiamo sempre fatto un grande lavoro”. Alcaraz è tornato sul lungo stop causato dall’infortunio al polso destro, che lo ha tenuto lontano dai campi da aprile ad agosto e gli ha fatto saltare appuntamenti importanti della stagione.

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Un periodo molto complicato, durante il quale lo spagnolo ha però trovato anche il modo di lavorare su aspetti nuovi del proprio tennis. “Credo che mi abbia aiutato anche essermi allenato con la mano sinistra per migliorare il rovescio”, ha rivelato nell’intervista con Fognini per “Atp Finals The Insider”, che andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

La confessione a Fognini: cosa ha capito Alcaraz durante lo stop

L’infortunio è arrivato all’apice della rivalità con Sinner, quando i due simboli della nuova era del tennis si contendevano la vetta della classifica ATP. Ora che Jannik è fermo ai box, Carlos va all’inseguimento del primato, nelle mani di Zverev, con uno spirito diverso e un nuovo modo di affrontare gli ostacoli.

Perché “l’infortunio mi ha fatto capire cosa è davvero importante. Scendere in campo e giocare in buona salute è un dono e che non bisogna limitare tutto alla vittoria o alla sconfitta nelle finali dei tornei, ma pensare soprattutto alla possibilità di giocare a tennis”. Un Alcaraz diverso, più maturo.

Le condizioni di Carlos dopo il problema alle ATP Finals

La vittoria contro Medvedev ha confermato l’ottimo momento del campione di El Palmar, ma il fastidio alla coscia sinistra ha spiazzato tutti. Sul 2-1 nel secondo set, lo spagnolo ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che gli ha applicato una vistosa fasciatura alla parte alta della gamba. In conferenza stampa ha poi chiarito la natura del problema: “All’improvviso ho avvertito un piccolo fastidio al bicipite femorale”.

Nessun particolare problema, almeno nelle sue parole: “Non sono troppo preoccupato, ho fiducia nella mia squadra. Ho davanti a me un giorno e mezzo importante. Credo davvero di poter giocare a un buon livello nella prossima partita”. Alcaraz dovrà quindi concentrarsi sul recupero in vista dell’ultimo impegno del girone, venerdì contro Flavio Cobolli. L’azzurro, sconfitto da Tiafoe in due set, è già eliminato.