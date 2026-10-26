Terza giornata di campionato post pausa nazionali: battuta d'arresto delle piemontesi contro le lariane che occupano la testa della classifica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A fronte dell’impattante risultato incassato sabato dalla Juventus Women, che esce sconfitta dallo scontro con la Roma capolista, la corsa entusiasmante del Como 1907 si arresta con il 2-2 dettato da un ritrovato Sassuolo, protagonista di una autentica impresa in una trasferta che tutto era tranne che scontata. La Fiorentina vince 2-1 in casa del Parma, Lazio e Como Women non vanno oltre lo 0-0: dopo i tre posticipi domenicali che hanno chiuso la quarta giornata della Serie A Women Athora 2026/27, le giallorosse si godono la vetta in solitaria a punteggio pieno, con due lunghezze di vantaggio su milanesi e lariane, appaiate a quota 10 in classifica. Non male. Alle spalle delle prime tre sale la Viola davanti a Milan e Ternana a sei, la Juventus sembra ancora risentire dei cambiamenti inevitabili e stenta, pur non godendo di un calendario favorevole. Entriamo nel dettaglio.

Como 1907 frena con il Sassuolo

Penultima partita del programma della quarta giornata, Como 1907-Sassuolo poteva essere un incontro dall’esito scontato, prevedibile. Invece le lariane si fermano, bloccate proprio dalle emiliane che, sulla carte, non avrebbero dovuto disturbare. Dopo tre successi nelle prime tre giornate è arrivato un pareggio al Lambrone contro il Sassuolo, capace di aggiudicarsi un pari ovvero quel punto determinante in chiave classifica. A sbloccare il parziale, al 39′, Clelland, opportunista con un pallonetto notevole da vedere in diretta.

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Le padrone di casa non si abbattono e ripartono spostandosi nella metà campo avversaria. Riescono nel finale di primo tempo a pareggiare, dopo due tentativi a vuoto: la firma è di Giacinti al 56′. Al 60′ arriva la replica di Stanic, a bersaglio su assist di Clelland, MVP del match stando a OPTA. Nemmeno per la squadra di Colantuono è tutto ovvio e infatti al 91’ infatti il contatto Caiazzo-Haavi nell’area piccola neroverde e il rigore trasformato da Wullaert, prima giocatrice ad andare a segno in ognuna delle prime quattro giornate di Serie A dal primato di Girelli con la Juventus. Punteggio finale 2-2 e primo stop per le lariane.

Roma esagerata contro la Juventus Women, il big match

Big match di giornata, senza alcun dubbio, è stato Juventus Women-Roma in calendario sabato. Scontro al vertice, assai sentito si risolve sabato con il punteggio – eloquente – di 2-5 a favore delle giallorosse che blindano la vetta della classifica ad appena quattro giornate dal via. La reazione delle altre, della stessa Juventus come di Inter, Como 1907 e le altre è attesa a stretto giro. Torniamo alla sfida, accesa fin dal calcio d’inizio a ribadire quanto sia una rivalità autentica, vibrante. Neanche tre minuti di gioco e la Roma passa in vantaggio, grazie a Giugliano che celebra così la 150° presenza in giallorosso.

Passano pochi minuti e Pellegrino Cimò, servita da Rieke dopo un rimpallo favorevole, firma il raddoppio. Al 13′ Corelli cala il tris. Prima di andare negli spogliatoi, si aggiunge il rigore che viene trasformato e si approda a un 4-0 scioccante. Tornate in campo, dopo l’intervallo, la Juventus In avvio di ripresa reagisce con Redondo, a segno da pochi passi su assist di Noordman; poi al 77′ Pavan trascina le compagne a un 2-4 che potrebbe riaprire il discorso, forse. Ma l’ex Bergamaschi non è d’accordo e chiude sul 2-5. Crollo verticale che, poste le affermazioni post gara di mister Guerrero, impongono una riflessione: contro la capolista Roma un risultato negativo a Biella poteva essere contemplare, non in sequenza e sommandosi ai precedenti. Ora è tempo di tirare una linea, per tornare agli obiettivi fissati per la stagione in corso.

I risultati della 4° giornata di Serie A Athora

Lazio-Como Women 0-0

Como 1907-Sassuolo 2-2

39’ Clelland (S), 56’ Giacinti (C), 60’ Stanic (C), 90’+3’ rig. Wullaert (C)

39’ Clelland (S), 56’ Giacinti (C), 60’ Stanic (C), 90’+3’ rig. Wullaert (C) Parma-Fiorentina 1-2

28’ Distefano (P), 45’+9’+ rig. Severini (F), 55’ Tryggvadottir (F)

28’ Distefano (P), 45’+9’+ rig. Severini (F), 55’ Tryggvadottir (F) Milan-Ternana Women 3-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Napoli Women-Inter 0-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Juventus-Roma 2-5

(giocata sabato)

La classifica dopo la 4° giornata