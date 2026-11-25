La prova dell’arbitro Alberola Rojas al Sinigaglia nella quarta giornata della phase di Champions ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sotto gli occhi del designatore Uefa Rosetti l’arbitro Arberola Rojas non ha brillato: troppi falli fischiati, cinque ammoniti e la sensazione di non avere la gara in pugno. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia nella quarta giornata della phase di Champions.

Como-Aek, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 12′, è per Nico Paz che prima di calciare avrebbe allargato il gomito colpendo un avversario. Al 19′ problemi di comunicazione per Javier Alberola Rojas: l’auricolare dell’arbitro ha smesso di funzionare, costringendo a interrompere momentaneamente il gioco. Una situazione che si era già verificata anche nei primissimi minuti della partita e che ha reso ancora più particolare la serata dello spagnolo, “osservato speciale” di Roberto Rosetti, presente in tribuna al Sinigaglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rigore sbagliato

Al 28′ per un intervento in ritardo di Majer su Valle l’arbitro assegna al Como un rigore che però Da Cunha calcia fuori. Al 48′ ammonito Couto per un pestone su Pilios. Valido al 56′ il gol di Milla. Ammonito al 65′ Majer che ferma fallosamente Perrone. Al 75′ Marin interviene in maniera ruvida su Ramon, scatta il giallo. Poco dopo nervosismo tra i greci: per le proteste con l’assistente viene ammonito Pilios. Dopo 3′ di recupero finisce 1-0.

Chi è l’arbitro Alberola Rojas

Alberola Rojas, arbitro trentaquattrenne nato a Ciudad Real, affiliato alla scuola castigliana-mancia, ha arbitrato sette partite di campionato in questa stagione in Liga, tra cui il Clasico vinto di recente dal Real sul Barcellona. Ha anche arbitrato due partite di Coppa, una in Europa League e una in Champions League. Ha debuttato nella massima competizione continentale il 20 ottobre arbitrando la partita tra Sabah e Borussia Dortmund.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rodriguez Moreno e Álvarez Fernández con Garcia Verdura IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Nico Paz, Couto, Majer, Marin, Pilos.