Como, l’asse con il Real Madrid è un boomerang: Fabregas può avere un rinforzo in attacco ma rischia di perdere Nico Paz e Ramon

I lariani puntano a Sergo Camello, attaccante del Rayo Vallecano, ma a giugno il fantasista e il difensore potrebbero far ritorno alla casa madre

Gli acciacchi di Moise Kean e la necessità di affrontare tre competizioni, la consapevolezza di poter dire la propria: il Como non ha intenzione di rivoluzionare la propria rosa durante la sessione invernale di calciomercato, ma questo non significa che la dirigenza lariana non stia valutando possibili interventi.

Como, la strategia della dirigenza

La crescita della squadra e l’impegno su più fronti impongono infatti alcune riflessioni, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. ra i profili seguiti da tempo c’è quello di Sergio Camello, attaccante del Rayo Vallecano, autore di 7 gol e 2 assist in 11 presenze in Liga. La strategia del club, come spiegato dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, resta quella di intervenire con equilibrio, senza compromettere il progetto tecnico avviato negli ultimi anni. Un percorso nel quale si inserisce anche la collaborazione con il Real Madrid, diventata una risorsa importante per individuare giovani talenti e costruire operazioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

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L’asse con il Real Madrid

L’operazione Nico Paz rappresenta probabilmente l’esempio più significativo di questa politica. Ludi ha sottolineato la solidità dei rapporti tra le due società, spiegando che il valore della collaborazione va oltre le semplici relazioni di mercato: «Abbiamo un ottimo legame. La base non è tanto il rapporto in sé, quanto le relazioni di valore che abbiamo costruito». Il direttore sportivo ha definito l’affare Nico Paz una situazione vantaggiosa per entrambe le società: il Como ha potuto puntare su un giocatore di grande prospettiva, mentre il Real Madrid ha creduto nella qualità del progetto tecnico e nella capacità di valorizzazione di Fabregas. Un modello che potrebbe ripetersi anche in futuro, come dimostra l’arrivo di Jacobo Ramon.

Proprio sul difensore spagnolo, Ludi ha chiarito che il Real Madrid conserva un diritto di recompra, ma ha anche assicurato che il giocatore resterà sul lago almeno fino al termine della stagione. Per quanto riguarda il suo futuro, invece, ogni valutazione è rimandata ai prossimi mesi.

Camello per completare il reparto offensivo

La necessità di intervenire in attacco nasce soprattutto dalla gestione degli impegni ravvicinati e dalla situazione fisica di Moise Kean. L’ex Fiorentina è alle prese con una contusione alla tibia rimediata durante gli impegni con la Nazionale, un problema che lo accompagna dal 25 settembre e che lo ha costretto anche a sottoporsi a un trattamento specifico a Barcellona. Il suo rientro è previsto per il 29 novembre, in occasione della partita contro la Juventus al Sinigaglia.

Il Como su Sergio Camello

La sua assenza ha inevitabilmente ridotto le alternative a disposizione di Fabregas, che non può permettersi di affidarsi esclusivamente a Douvikas come riferimento centrale per affrontare un calendario particolarmente impegnativo. Da qui l’interesse per Sergio Camello, nome che circola da tempo negli ambienti del Como. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Madrid, Camello ha esordito nella Liga nel 2019, trovando subito la via del gol contro il Levante. Dopo le esperienze in prestito al Mirandés e il successivo approdo al Rayo Vallecano, è riuscito progressivamente a ritagliarsi uno spazio importante, fino alla permanenza a titolo definitivo nel club di Vallecas.

Chi è Sergio Camello

A renderlo un profilo particolarmente interessante è anche il suo percorso con la Nazionale olimpica spagnola: alle Olimpiadi di Parigi 2024 fu protagonista della finale contro la Francia, nella quale realizzò una doppietta ai tempi supplementari contribuendo alla conquista della medaglia d’oro. Dal punto di vista tecnico, Camello non è il classico centravanti fisico, abituato a giocare prevalentemente spalle alla porta. Si tratta piuttosto di un attaccante dinamico, capace di partecipare alla costruzione del gioco, muoversi tra le linee e attaccare la profondità. Caratteristiche che potrebbero sposarsi con le idee di Fabregas e garantire una soluzione differente rispetto a Kean e Douvikas.

Anche la situazione contrattuale merita attenzione. L’accordo con il Rayo Vallecano scade nel 2027 e, secondo le valutazioni circolate sul mercato, il giocatore potrebbe diventare un’occasione particolarmente interessante nella prossima estate. Anticiparne l’arrivo a gennaio richiederebbe un investimento vicino ai 10 milioni di euro. C’è però un altro ostacolo da considerare: l’Atletico Madrid conserva un diritto di recompra esercitabile nella finestra invernale, un elemento che potrebbe complicare eventuali trattative.

Diao e Chalobah, i rientri senza forzature

Non ci sono soltanto le valutazioni sul mercato. Il Como attende anche il recupero di alcuni elementi importanti della rosa, a cominciare da Diao e Trevoh Chalobah. Entrambi stanno sfruttando la sosta per le nazionali per proseguire il lavoro di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione in vista della ripresa contro il Cagliari. Ludi, tuttavia, ha invitato alla prudenza, sottolineando l’importanza di non accelerare i tempi dopo infortuni particolarmente delicati: «Dobbiamo dare loro il tempo necessario. Devono recuperare completamente, sentirsi bene e tornare a essere i giocatori che conosciamo». Una posizione che conferma la volontà della società di evitare ricadute e gestire con attenzione le condizioni dei propri calciatori.