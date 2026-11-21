La prova dell’arbitro Calzavara nell’anticipo della 12esima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto varesino non ha estratto cartellini

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Pomeriggio di totale tranquillità per l’arbitro Calzavara e per il Var Meraviglia: gara con un solo episodio dubbio (un rigore negato ai sardi) e nessun cartellino estratto. Nel Como panchina iniziale per Paz per quasi un’ora, nel Cagliari Maldini migliore in campo. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia nell’anticipo della 12esima di A.

Como-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ Grandu va giù in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Regolare al 24′ il gol di testa di Ramon su cross di Couto. Al 35′ occasione incredibile per il Cagliari: strappo di Maldini che serve Mendy pronto a concludere a porta vuota, ma lo anticipa in maniera strabiliante Ramon, l’autore del gol.

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Ancora Ramon sugli scudi

Al 47′ Romano ci prova sul cross lungo di Adopo, ma ancora una volta salva Ramón con un intervento di testa ed anche questo vale quasi un gol. Al 55’ valido il raddoppio di Da Cunha, anche questo di testa, anche questo su assist di Couto. La gara resta viva fino alla fine ma senza episodi particolari da segnalare se non per due clamorose occasioni per fare il terzo gol del Como (Caprile prima e traversa poi) e finisce 2-0

Chi è l’arbitro Calzavara

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Calzavara, la scelta per Como-Cagliari, , ha arbitrato poco in A: è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Ultima uscita in A in Frosinone-Sassuolo.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Gentile con Zufferli IV uomo, Meraviglia al Var e Marini all’Avar, l’arbitro del match non ha ammonito nessuno.